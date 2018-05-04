"Gençlerin hedefi 2023 ve 2053"

18 25 yaş grubunun 468 kişinin AK Parti’ye aday adaylık başvuru yapması ile meclis kürsülerinde gençlerin yer alması hedefleniyor.

Üniversite öğrencilerinin çoğunlukta olduğu aday adaylık başvursuna ilişkin açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Enes Kaşkaş, yüz yıllık hesapların dürüldüğü, yeni hedeflerin, yeni bir vizyonun ve misyonun mayalandığı bir zemine adapte olma gayretinde olunduğunu söyledi.

“GENÇLER KENDİ TEMSİL EDECEK”

21. yy içerisinde etrafımızda olup bitenlere geniş pencereden bakılması gerektiğini belirten Kaşkaş, "Gelecek planlamasının yapıldığı bir ülkede bu planlamada başrolü, o planlanan geleceği yaşayacak olan gençlere vermek kadar da doğal bir şey olamaz. AK Parti, işte yıllardır bize verilmeyen bu doğal hakkı sahiplerine sundu. 16 Nisan 2017’de bunu referanduma götürdü ve milletimizin teveccühü ile artık gençlerin de kendini temsil edecek vekiller çıkarması sağlandı.” dedi.

“2023 VE 2053 VİZYONUNU HEDEFLİYORUZ”



Kaşkaş, 6 milyonu aşan 18-25 yaş aralığındaki genç beyinlere mecliste kendilerini temsil edecek iradesini vermenin zaruriyet olduğunu dile getirerek, “Devletimiz ve anayasamız kendi üzerine düşeni yaparak bizlere temsil hakkını vermişti. Bu sorumluluğun farkında olarak 2023 hedefleri ve 2053, 2071 vizyonları için okumaya, düşünmeye, uygulamaya ve neticelendirmeye niyetleneceğiz. “ şeklinde konuştu.