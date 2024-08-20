Gençlerin daldan üzüm toplama mutluluğu

İstanbul'un Bağcılar Belediyesi Nostalji Bahçeleri'nden olan "Üzüm Bağı"nda bağ bozumuna katılan gençler, dalından üzüm toplamanın mutluluğunu yaşadı. Şehir ortamında üzüm yetiştirerek ilçede nostaljiyi yaşattıklarını ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Üzüm bahçemiz hemşehrilerimizin nefes alacağı çok güzel bir yer. Aileler, birlikte hem piknik yapıyor hem de keyifli zaman geçiriyorlar. Ayrıca burası her sene güzel mahsul veriyor. Bu yıl ki hasadımızı gençler yaptılar" dedi