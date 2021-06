“Gençlerimizle birlikte geleceğe bakmak, bizim için büyük önem taşımaktadır”

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun Ankara’da üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlediği “Diyanet Genç Çalıştayı” Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın açış konuşmasıyla başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda düzenlenen çalıştayda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, çalıştayda, gençlerin, yaşanılan çağa, çağın getirdiği problemlere, din ve hayata ilişkin fikirlerini almak için gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başkan Erbaş, gençlerle beraber olmaktan, Diyanet İşleri Başkanlığında misafir etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, çalıştaya katılımları için gençlere teşekkür etti.

Küresel boyutta büyük değişimlerin, dönüşümlerin yaşandığı bir sürecin içerisinde bulunulduğunu belirten Başkan Erbaş, “Bugün yeni fikirlerin, yeni yöntemlerin, yeni uygulamaların biçimlendirdiği yeni bir dünya var önümüzde. Her an ve her zeminde yeni gelişmelerin etkisini gösterdiği bu süreçte insanlık, baş döndürücü bir şekilde yol almaya devam ediyor. Bu yeni dünyada, çağın ihtiyaç duyduğu yeteneklere, beklentilere ve yeniliklere kayıtsız kalmamız imkansız. Bugün aramızda bulunan ve fikirlerini büyük bir heyecanla dinleyeceğimiz genç kardeşlerimizin, bunun farkında olduğunu biliyorum.” dedi.

Başkan Erbaş, tarihte de gençler ve yetişkinler arasında iletişim sorunları yaşandığını, bu durumun genç ve yetişkin bireylerin kişisel hayatlarını ve toplumsal işleyişi de etkilediğini dile getirerek, “Günümüz dünyasında da durum farklı değildir. Kuşaklar arasında ciddi uyumsuzluklar ve çatışmalar daha sıklıkla yaşanmakta, gençler ile yetişkinler arasında ideal bir iletişim dili oluşturamamanın sıkıntısı yaşanmaktadır. Bu nedenle farklı kuşakların birbirlerini tanımaları, anlamaları ve doğru bir iletişim içinde olmaları son derece önemlidir. Buna büyük ihtiyaç vardır. Zira her yaş grubu toplumsal hayata ve toplumsallaşmanın sürdürülmesine karşılıklı olarak katkı sağlamaktadır ve bunlar ihmal edilmemelidir.” diye konuştu.

“Genç nesille iletişim kurabilmenin yollarını bulmakta acele etmeliyiz”

Başkan Erbaş, hızla gerçekleşen toplumsal değişme sürecinde gençlerin eskiye göre çok daha fazla zorluklarla karşı karşıya olduklarına işaret ederek şöyle devam etti:

“Bu noktada yetişkinlerin deneyimleri, tecrübeleri çok kıymetlidir ve önemli bir rehber niteliğindedir. Yeni kuşakların dilini ve üslubunu anlamanın bizler için bir zorunluluk olduğunu da ifade etmek gerekiyor.Nesiller birbirlerini çok hızlı eskitip aşındırırken genç nesille iletişim kurabilmenin yollarını bulmakta acele etmeliyiz. Bu bağlamda çağı dikkate almadan, eleştirilere kulak vermeden, farklı fikirleri görmeden, gençlerle diyalog kurabilme çabaları sonuç vermeyecektir. Buna biz yetişkinlerin çok dikkat etmesi lazım. Onların gerçeklerini, hislerini, hayallerini bilmeden tutkulu bir şekilde onlara ulaşma çabası da bir fayda sağlamayacaktır.”

“Gençler, kendilerinin de iştirak edebileceği diyaloglar bekliyor”

Başkan Erbaş, yeni kuşağın sadece dil ve üslubunun değil, düşünce tarzlarının, anlama biçimlerinin ve kendilerini ifade etme yöntemlerinin farklılaştığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Günümüz gençliği, bizlerin onları anlamada yetersiz kaldığımızı düşünüyor. Hepimiz yaşıyoruz. Anlamıyorsun beni baba, anlamıyorsun anne, anlamıyorsun beni amca, dayı diyen bu kuşakla hepimizi muhatap olmuşuzdur. Bizlerden, daha müsamahakâr olmamızı ve kendilerine anlayışla yaklaşmamızı istiyorlar. Özgürlüğüne düşkün, hayatına müdahaleden hoşlanmayan bu kuşak, şeffaflık ve bugün burada gerçekleştirdiğimiz çalıştaylar gibi kendilerinin de iştirak edebileceği diyaloglar bekliyor. Dolayısıyla yargılamadan, etiketlemeden, gençlerimizin fikirlerini, düşüncelerini, ideallerini, hayallerini dinlememiz gerekiyor. Bunun kolay olmadığını bir baba, hoca, idareci olarak biliyorum.”

“Çalışmalarımızı yeni nesilleri kuşatacak şekilde geliştirmek durumundayız”

“Yetişkinler olarak çalışmalarımızı, plânlarımızı yeni nesilleri kuşatacak şekilde genişletmek, geliştirmek durumundayız.” diyen Başkan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Zira bütün gençlerimiz bizim için aynı derecede değerli ve önemlidir. Hepsi bizim gençlerimiz. İstiyoruz ki, gençlerimiz faruk olsun, yani iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, faydalıyı zararlıdan ayırt edebilen bir ruha sahip olabilsin; can taşıyan bütün varlıklara karşı merhamet hissiyle, çevreye karşı koruma duygusuyla yaklaşabilen örnek bir nesil olsun. Mefkuremiz, idealimiz bu şekilde gençlerimizi bilgilendirmeye ve ruhen onları yetiştirmeye yönelik olsun. Hayatın ve varoluşun gayesini idrak edebilen, kendine, topluma, çevreye ve Rabbine karşı sorumluluklarının bilincinde olan, büyük ideallerinin peşinde koşarken başkalarının haklarına saygıyı ihmal etmeyen bir nesil olsun. İslam’ın, medeniyetimizin en çok önem verdiği konulardan birisi de bu. Bunun için de tüm imkanlarımızla gayret etmemiz gerekiyor.”

“Daha müreffeh bir dünya için birlikte hareket etmemiz gerekmektedir”

Başkan Erbaş’ın hayatın boşluk kabul etmediğinin altını çizerek, “Bizim dokunmadığımız nesillerin kalbi, Bir Müslüman olarak bizim ideallerimizin dışındaki kişiler, gruplar tarafından doldurulacaktır. Bu bazen felaketlere sebep olabilecektir, oluyor, görüyoruz. Eğer bir inancı, davayı gençlerimizin anlayacağı şekilde doğru olarak tanıtamazsak, o nesiller istismara açık hale gelecektir.” şeklinde konuştu.

İnsan sorumluluk sahibi bir varlık olduğuna vurgu yapan Başkan Erbaş, “Yaratıcımıza karşı sorumluluklarımız vardır. Vatanımıza, milletimize, ailemize, akrabalarımıza, çevremize, komşularımıza karşı sorumluluk sahibiyiz. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ diyen bir Peygamberimiz var. Bu, komşumuz hastayken, derdi tasası varken, bir problemi varken bunlarla ilgilenmeyen bizden değildir demektir. Sadece açken değil. Hayata böyle anlam katabiliriz. Daha müreffeh, daha huzurlu, daha yaşanabilir bir dünya için birlikte düşünmemiz ve sizlerin dinamizmi ve kararlığı ile birlikte hareket etmemiz gerekmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

“Bu buluşmaların, gençlerimize yönelik hizmetlere büyük katkı sağlayacağına inanıyorum”

Başkan Erbaş, şimdi bu sorumluluk bilinciyle gençlerle birlikte geleceğe bakma zamanı olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

“Gençlerimizle birlikte geleceğe bakmak, yaşadığımız çağa ve geleceğe dair düşüncelerinizi dinlemek, dini hayatla ilgili fikirlerini almak suretiyle onlardan istifade etmek bizim için büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple ülkemizin farklı bölgelerinde ve illerinde gerçekleştirilecek olan “Diyanet Genç Çalıştayı”nı, Başkanlığımızca uzun süredir düzenlenen gençlere yönelik organizasyonların devamı kapsamında oldukça önemli buluyorum. Bu buluşmaların, gençlerimize yönelik hizmetlerin, projelerin, onların fikirlerinden de istifade etmek suretiyle yeni bir duyarlılıkla ele alınmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Ortaya çıkacak görüşlerin, düşünce ve tekliflerin hayata geçirilmesi hepimizin görevi olacaktır. Unutmayalım ki “Bilmek yetmez, bilgimizi kullanmalıyız; istemek yetmez, amaçlarımız doğrultusunda gereken ne ise onu yapmalıyız.”

Başkan Erbaş, çalıştayın bereketli olması niyazında bulunarak, sözlerini şöyle tamamladı: “Ülkemizin farklı bölgelerinde ve illerinde düzenlenecek olan ve bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz çalıştayların başarılı geçmesini ve hayra vesile olmasını niyaz ederek hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum.”

Çalıştayın açılış programında Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı da bir selamlama konuşması yaptı.

Gün boyu devam edecek çalıştaya davet edilen üniversite öğrencileri, gruplar halinde atölye çalışmaları yapacak.