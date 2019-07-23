Gençlerbirliği’nin yeni transferi Zargo Toure, Bolu kampına katıldı Gençlerbirliği’nin Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı Senegalli savunma oyuncusu Zargo Toure takımın Bolu’daki kampına katıldı.

Gençlerbirliği’nin Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı Senegalli savunma oyuncusu Zargo Toure takımın Bolu’daki kampına katıldı.

Antrenman öncesi Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile bir araya gelen Toure, daha sonra takımla birlikte idmana katıldı. Antrenmana koşu ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan Başkent ekibi, daha sonra dar alanda çift kale maç yaptı.

Gençlerbirliği, çalışmalarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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