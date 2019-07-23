0553 313 94 23

Gençlerbirliği’nin yeni transferi Zargo Toure, Bolu kampına katıldı

Gençlerbirliği’nin Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı Senegalli savunma oyuncusu Zargo Toure takımın Bolu’daki kampına katıldı.

23 Temmuz 2019 Salı 11:58
Gençlerbirliği’nin yeni transferi Zargo Toure, Bolu kampına katıldı

Gençlerbirliği’nin Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı Senegalli savunma oyuncusu Zargo Toure takımın Bolu’daki kampına katıldı.


Antrenman öncesi Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile bir araya gelen Toure, daha sonra takımla birlikte idmana katıldı. Antrenmana koşu ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan Başkent ekibi, daha sonra dar alanda çift kale maç yaptı.


Gençlerbirliği, çalışmalarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DTSO IKBY’li vatandaşları karanfille karşıladı
    1. DTSO IKBY’li vatandaşları karanfille..
    2. Köpek yavrularını çuvala koyup ölüme..
    3. Koruk suyu şifa kaynağı
    4. Medipol Başakşehir’de Alparslan Erdem..
    5. Şehit Karaman’ın odası ilk günkü gibi..
    6. Çocukları gözlerinin önünde eriyor
    7. Sağlık turizmine Anka’dan büyük destek
    8. Burak Yılmaz sağlık kontrolünden geçti
    9. Başkan Hürriyet, çalışmaları yerinde..
    10. Kınalıada’da Bursa rüzgârı
    11. Çayırova’da kurban satış yerleri için..
    12. Başkan Büyükakın, Çayırova esnafını..
    13. (Özel) Tuvalette yaşayan adam sıcak..
    14. Şer ittifakında büyük çatlak! Suriyeli..
    15. Yalova için uzmanından önemli deprem..
    16. Kıbrıs Barış Harekatı’nda görev..
    17. Demir İpek Yolu, ticarete ivme katacak
    18. Alman Daimler’in yüzde 5'i Çinli..
    19. Kars’ta yavru kerkenez yetkililere..
    20. "Çingene Kızı" ABD için hazırlanıyor
    21. İşte o dev rakam! Aziz Yıldırım aldı,..
    22. Türkiye'ye göç edenlerin sayısı arttı
    23. Fekir Real Betis'te
    24. Kırklareli'nde 50 düzensiz göçmen..
    25. Taksiciyle, yolcunun bıçaklı kavgası..
    26. Erciyes'te "FESTA 2200 Bisiklet..
    27. Gurs Vadisinin sokaklarından lağım..
    28. Çizgi film kahramanları mozaik sanatı..
    29. Erdemli Belediyesi’nden basketbol kursu
    30. Başkan Ertuğrul Çetin, binlerce çocuğa..
    İşte Suudi Arabistan'da 'ılımlı İslam' adı altında yapılan rezillik!
    İşte Suudi Arabistan'da 'ılımlı İslam' adı altında yapılan rezillik!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar