Gençlerbirliği'nden kulübün kurulduğu liseye ziyaret





ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Futbol Takımı'nın teknik direktörü İbrahim Üzülmez ile futbolcuları Mert Nobre, Selçuk Şahin ve Yıldırım Mert Çetin, kırmızı-siyahlı kulübün 96 yıl önce kurulduğu, eski adı Ankara Sultanisi olan Ankara Atatürk Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Başkent ekibinin kuruluşunun 96. yılı etkinlikleri kapsamında Atatürk Lisesi'ni ziyaret eden Üzülmez ve futbolcuları, konferans salonunda bekleyen öğrenciler coşkuyla karşıladı.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Üzülmez, Beşiktaş'ın 100. kuruluş yılında şampiyon olduğu sezon Ali Sami Yen Stadı'nda Galatasaray'a attığı gole değinerek, "Hiç kullanmadığım sağ ayağımla Galatasaray'a attığım golü unutamam." dedi.

Gençlerbirliği'nde yeni göreve başladığını ve kırmızı-siyahlı takımda tanıdığı çok sayıda oyuncu bulunduğunu aktaran İbrahim Üzülmez, "Yaş ortalamamız yüksek. Takımın en yaşlı oyuncularından iki tanesi de burada. 29 yaş ortalamasına yakın bir takım kolay değil. Yaş ortalaması yüksek ama takımın karakteri de çok yüksek. Tecrübe çok önemlidir. Bu tecrübeyi yansıttığımız zaman, sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum." diye konuştu.

Üzülmez, beraber oynadığı futbolcular arasında en iyisi olarak Sergen Yalçın'ı gösterdi.

Gençlerbirliği oyuncularından Mert Nobre, beraber oynadığı en iyi futbolcunun Alex De Souza olduğunu dile getirdi. Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığı 2004-2005 sezonundaki maçı unutamadığını vurgulayan Nobre, sarı-lacivertli takımın sezonu şampiyon tamamladığını hatırlattı.

Nobre ile aynı maçı unutamadığını dile getiren Selçuk Şahin, karşılaşmada 35 metreden attığı golün kendisinde yerinin farklı olduğunu aktardı.

Kırmızı-siyahlı takım için geçen sezonun üzücü geçtiğini kaydeden Selçuk, "Önemli olan düşmek değil, düştüğün yerden kalkmaktır. Biz yola bu sene öyle çıktık. Bu sene şampiyon olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Fenerbahçe'nin durumunun herkes için şaşırtıcı olduğunu belirten Selçuk, "12 yıl oynadım, çok fazla zaman geçirdim ve ailem gibi oldu. Umarım bir an önce toparlanırlar. Herkes düşer mi diye merak ediyor. Düşmesinler çünkü biz çıkıyoruz." şeklinde konuştu.

Kırmızı-siyahlı takımın alt yapısından yetişen Yıldırım Mert Çetin ise hedeflerine adım adım yaklaştığını dile getirdi. Gençlerbirliği'nde çok değerli futbolcularla beraber forma giydiğine vurgu yapan Mert, "Altyapı ile A takımın antrenman sahası arasında hep tel örgü vardı. O tel örgüyü aşabilmek için her gün ekstra antremanlarımız oldu. Gün gün çalıştım, yarını beklemedim. İki sene sonra belki de hayal edemeyeceğim yerlerde olurum. Hedeflerime adım adım yaklaşıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Üzülmez ve futbolcular, konuşmaların ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.



