0553 313 94 23

Gençlerbirliği'nden kulübün kurulduğu liseye ziyaret

- Kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü İbrahim Üzülmez ile futbolcular Mert Nobre, Selçuk Şahin ve Yıldırım Mert Çetin, kırmızı-siyahlı kulübün 96 yıl önce kurulduğu, eski adı Ankara Sultanisi olan Ankara Atatürk Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi- Teknik direktör İbrahim Üzülmez: "Hiç kullanmadığım sağ ayağımla Galatasaray'a attığım golü unutamam"

14 Mart 2019 Perşembe 17:10
Gençlerbirliği'nden kulübün kurulduğu liseye ziyaret


ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Futbol Takımı'nın teknik direktörü İbrahim Üzülmez ile futbolcuları Mert Nobre, Selçuk Şahin ve Yıldırım Mert Çetin, kırmızı-siyahlı kulübün 96 yıl önce kurulduğu, eski adı Ankara Sultanisi olan Ankara Atatürk Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Başkent ekibinin kuruluşunun 96. yılı etkinlikleri kapsamında Atatürk Lisesi'ni ziyaret eden Üzülmez ve futbolcuları, konferans salonunda bekleyen öğrenciler coşkuyla karşıladı.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Üzülmez, Beşiktaş'ın 100. kuruluş yılında şampiyon olduğu sezon Ali Sami Yen Stadı'nda Galatasaray'a attığı gole değinerek, "Hiç kullanmadığım sağ ayağımla Galatasaray'a attığım golü unutamam." dedi.

Gençlerbirliği'nde yeni göreve başladığını ve kırmızı-siyahlı takımda tanıdığı çok sayıda oyuncu bulunduğunu aktaran İbrahim Üzülmez, "Yaş ortalamamız yüksek. Takımın en yaşlı oyuncularından iki tanesi de burada. 29 yaş ortalamasına yakın bir takım kolay değil. Yaş ortalaması yüksek ama takımın karakteri de çok yüksek. Tecrübe çok önemlidir. Bu tecrübeyi yansıttığımız zaman, sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum." diye konuştu.

Üzülmez, beraber oynadığı futbolcular arasında en iyisi olarak Sergen Yalçın'ı gösterdi.

Gençlerbirliği oyuncularından Mert Nobre, beraber oynadığı en iyi futbolcunun Alex De Souza olduğunu dile getirdi. Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığı 2004-2005 sezonundaki maçı unutamadığını vurgulayan Nobre, sarı-lacivertli takımın sezonu şampiyon tamamladığını hatırlattı.

Nobre ile aynı maçı unutamadığını dile getiren Selçuk Şahin, karşılaşmada 35 metreden attığı golün kendisinde yerinin farklı olduğunu aktardı.

Kırmızı-siyahlı takım için geçen sezonun üzücü geçtiğini kaydeden Selçuk, "Önemli olan düşmek değil, düştüğün yerden kalkmaktır. Biz yola bu sene öyle çıktık. Bu sene şampiyon olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Fenerbahçe'nin durumunun herkes için şaşırtıcı olduğunu belirten Selçuk, "12 yıl oynadım, çok fazla zaman geçirdim ve ailem gibi oldu. Umarım bir an önce toparlanırlar. Herkes düşer mi diye merak ediyor. Düşmesinler çünkü biz çıkıyoruz." şeklinde konuştu.

Kırmızı-siyahlı takımın alt yapısından yetişen Yıldırım Mert Çetin ise hedeflerine adım adım yaklaştığını dile getirdi. Gençlerbirliği'nde çok değerli futbolcularla beraber forma giydiğine vurgu yapan Mert, "Altyapı ile A takımın antrenman sahası arasında hep tel örgü vardı. O tel örgüyü aşabilmek için her gün ekstra antremanlarımız oldu. Gün gün çalıştım, yarını beklemedim. İki sene sonra belki de hayal edemeyeceğim yerlerde olurum. Hedeflerime adım adım yaklaşıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Üzülmez ve futbolcular, konuşmaların ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:10
  1. Ankara Atatürk Lisesi
  2. Ankara Sultanisi
  3. Futbol
  4. Gençlerbirliği
  5. Mert Nobre
  6. Selçuk Şahin
  7. Spor Toto 1. Lig
  8. Yıldırım Mert Çetin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Hayata Dönüş Operasyonu" davası
    1. "Hayata Dönüş Operasyonu" davası
    2. El-Bab’da patlama: 1 yaralı
    3. Kulu Devlet Hastanesinde Tıp Bayramı..
    4. Burkay: “Türkiye’nin büyüme hamlesi..
    5. İlçe Müftüsü Elçi’ye veda yemeği..
    6. Kabataş'tan seferler başlıyor
    7. Sinop’ta intihar girişimi
    8. Öğrenciler 14 Mart Tıp bayramını..
    9. Başakşehir Millet Kıraathanesi açıldı
    10. 14 Mart Tıp Bayramının 100. yılı NEÜ..
    11. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP..
    12. Usta Gazeteci Coşkun Aral Trabzon’da..
    13. Aslan, Özalplı çocuklarla buluştu
    14. ABD Huawei tehditlerini sertleştirdi
    15. Yıldırım’da su kesintisi
    16. Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak..
    17. Milletvekili Kahtalı, Akçadağ’da
    18. Van'da deprem mi oldu son dakika | Van..
    19. Milletvekili Tüfenkci’den ziyaretler
    20. Tüketici Hakem Heyetine gidenlerin..
    21. Başkan Kara’nın 14 Mart Tıp bayramı..
    22. Mavikent Sosyal Tesisi hizmete açıldı
    23. Van’da 4.1 büyüklüğünde deprem
    24. Gürcistan, Ermenilerin Güney Osetya ve..
    25. Mehmet Atalay Spor Salonu açıldı
    26. Tekirdağ'daki FETÖ'nün TSK'daki kripto..
    27. FETÖ'nün "VIP dinleme" davasında..
    28. "Tek derdimiz iki canın kurtarılması"
    29. ‘Yapay Zekâ’ bugün tüm yönleri ile ele..
    30. “Kitap Kumbarası’na, bir kitap da..
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu