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Spor

Gençlerbirliği'nde Nadir Çiftçi 6 hafta sahalardan uzak kalacak

Yeniakit Publisher
2020-05-29 18:55:20 -
Gençlerbirliği'nde Nadir Çiftçi 6 hafta sahalardan uzak kalacak

İSTANBUL (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin hücum oyuncusu Nadir Çiftçi, sakatlığından dolayı 6 hafta forma giyemeyecek.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, antrenmanda sakatlanan Nadir Çiftçi'nin gerçekleştirilen tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında gerilme ve buna bağlı ödem tespit edildiği bildirildi. 28 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Nadir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına yeniden kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.


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