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Gençlerbirliği, Galatasaray'dan 1 puanı kaptı!

Süper Lig'in 7. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

05 Ekim 2019 Cumartesi 22:11
Gençlerbirliği, Galatasaray'dan 1 puanı kaptı!

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Luyindama, Falcao, Lemina ve Seri gibi oyuncularını sakatlık ve hastalık nedeniyle kullanamayan Galatasaray, karşılaşma boyunca etkisiz bir görüntü çizdi ve pozisyon üretmekte zorlandı. Sarı-kırmızılılar karşılaşma boyunca 3 isabetli şut bulurken, ağları sarsamadı.

Öte yandan Gençlerbirliği'nde Ahmet Oğuz, 86. dakikada 2. sarı kartı ve ardından kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından üst üste 3. beraberliğini alan Galatasaray puanını 10 yaparken, son 4 maçta 3. beraberliğini alan Gençlerbirliği 3 puana yükseldi.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor'u konuk edecek, Gençlerbirliği ise deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 22:11
  1. Sivas
  2. Antalya
  3. Galatasaray
  4. Gençlerbirliği

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