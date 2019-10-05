Gençlerbirliği Galatasaray maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İşte, Gençlerbirliği Galatasaray maçının ilk 11'leri05 Ekim 2019 Cumartesi 19:15
Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İşte, Gençlerbirliği Galatasaray maçının ilk 11'leri
Gençlerbirliği
Ertaç Özbir
Ahmet Oğuz
Z. Touré
Rahmetullah Berişbek
Flavio
Fabricio Baiano
S. Sessègnon
Floyd Ayité
G. Sio
Candeias
P. Polomat
Galatasaray
Muslera
Ryan Donk
Marcão Teixeira
Yuto Nagatomo
Ryan Babel
Sofiane Feghouli
S. Nzonzi
Florin Andone
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