Gençlerbirliği Galatasaray maçının ilk 11'leri Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İşte, Gençlerbirliği Galatasaray maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İşte, Gençlerbirliği Galatasaray maçının ilk 11'leri Gençlerbirliği Ertaç Özbir Ahmet Oğuz Z. Touré Rahmetullah Berişbek Flavio Fabricio Baiano S. Sessègnon Floyd Ayité G. Sio Candeias P. Polomat Galatasaray Muslera Ryan Donk Mariano Marcão Teixeira Yuto Nagatomo Selçuk İnan Younès Belhanda Ryan Babel Sofiane Feghouli S. Nzonzi Florin Andone

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