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Gençlerbirliği Galatasaray maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İşte, Gençlerbirliği Galatasaray maçının ilk 11'leri

05 Ekim 2019 Cumartesi 19:15
Gençlerbirliği Galatasaray maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İşte, Gençlerbirliği Galatasaray maçının ilk 11'leri

 

Gençlerbirliği               

Ertaç Özbir

Ahmet Oğuz

Z. Touré

Rahmetullah Berişbek

Flavio

Fabricio Baiano

S. Sessègnon

Floyd Ayité

G. Sio

Candeias

P. Polomat

 

Galatasaray               

Muslera

Ryan Donk

Mariano

Marcão Teixeira

Yuto Nagatomo

Selçuk İnan

Younès Belhanda

Ryan Babel

Sofiane Feghouli

S. Nzonzi

Florin Andone

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 19:15
  1. Gençlerbirliği Galatasaray maçının ilk 11'leri
  2. Galatasaray
  3. Gençlerbirliği
  4. Süper Lig

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