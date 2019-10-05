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Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig 7. hafta

Süper Lig'de 7. haftaya girilirken 6 maçta sadece iki kez beraberlik alan Geneçlerbirliği sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde sahasında PSG'ye tek golle yenilen Galatasaray karşılaşmaya 3 eksikle çıkacak. Peki, Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman? Gençlerbirliği Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 7. hafta maçları ne zaman saat kaçta? Süper Lig puan durumu nasıl? İşte detaylar...

05 Ekim 2019 Cumartesi 14:27
Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig 7. hafta

Süper Lig'de 7. haftaya girilirken 6 maçta sadece iki kez beraberlik alan Geneçlerbirliği sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde sahasında PSG'ye tek golle yenilen Galatasaray karşılaşmaya 3 eksikle çıkacak. Peki, Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman? Gençlerbirliği Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 7. hafta maçları ne zaman saat kaçta? Süper Lig puan durumu nasıl? İşte detaylar...

Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 7.Hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, Galatasaray'ı konuk edecek. 5 Ekim Cuma günü saat 20.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadelede Mustafa Emre Eyisoy ve Ekrem Kan yardımcılıkları üstlenecek.

Gençlerbirliği Galatasaray maçı muhtemel 11'ler

Gençlerbirliği: Ertaç, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Polomat, Fabricio, Berat, Ayite, Sessegnon, Candeias, Sio

SAKAT: Sadio Diallo

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo; Donk, Seri, N’Zonzi, Babel, Belhanda, Falcao

SAKAT: Emre Akbaba, Lemina

Süper Lig 7. hafta maç sonuçları

4 Ekim Cuma

Yeni Malatyaspor 5-1 Denizlispor

Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor

5 Ekim Cumartesi

15.00 Kasımpaşa-Konyaspor

17.30 Göztepe - Kayserispor

20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray

6 Ekim Pazar

14.00 Sivasspor - Ankaragücü

16.30 Beşiktaş - Alanyaspor

19.00 Gaziantep FK- Başakşehir

19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor

Süper Lig 7. hafta puan durumu

1. ALANYASPOR 14 puan (1 maçı eksik)

2. FENERBAHÇE 11 puan

3. GAZİANTEP FK 11 (1 maçı eksik)

4. ANTALYASPOR 11 puan

5. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 10 puan

6. TRABZONSPOR 9 puan (1 maçı eksik)

7. DEMİR GRUP SİVASSPOR 9 puan (1 maçı eksik)

8. KONYASPOR 9 puan (1 maçı eksik)

9. GALATASARAY 9 puan (1 maçı eksik)

10. BAŞAKŞEHİR 8 puan (1 maçı eksik)

11. YUKATEL DENİZLİSPOR 8 puan

12. ANKARAGÜCÜ 8 puan (1 maçı eksik)

13. ÇAYKUR RİZESPOR 8 puan (1 maçı eksik)

14. KASIMPAŞA 7 puan (1 maçı eksik)

15. GÖZTEPE 6 puan (1 maçı eksik)

16. BEŞİKTAŞ 5 puan (1 maçı eksik)

17. KAYSERİSPOR 3 puan (1 maçı eksik)

18. GENÇLERBİRLİĞİ 2 puan (1 maçı eksik)

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 14:27
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. Gaziantep
  8. Denizli
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