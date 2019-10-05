Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig 7. hafta
Süper Lig'de 7. haftaya girilirken 6 maçta sadece iki kez beraberlik alan Geneçlerbirliği sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde sahasında PSG'ye tek golle yenilen Galatasaray karşılaşmaya 3 eksikle çıkacak. Peki, Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman? Gençlerbirliği Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 7. hafta maçları ne zaman saat kaçta? Süper Lig puan durumu nasıl? İşte detaylar...05 Ekim 2019 Cumartesi 14:27
Süper Lig'de 7. haftaya girilirken 6 maçta sadece iki kez beraberlik alan Geneçlerbirliği sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde sahasında PSG'ye tek golle yenilen Galatasaray karşılaşmaya 3 eksikle çıkacak. Peki, Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman? Gençlerbirliği Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 7. hafta maçları ne zaman saat kaçta? Süper Lig puan durumu nasıl? İşte detaylar...
Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'in 7.Hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, Galatasaray'ı konuk edecek. 5 Ekim Cuma günü saat 20.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadelede Mustafa Emre Eyisoy ve Ekrem Kan yardımcılıkları üstlenecek.
Gençlerbirliği Galatasaray maçı muhtemel 11'ler
Gençlerbirliği: Ertaç, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Polomat, Fabricio, Berat, Ayite, Sessegnon, Candeias, Sio
SAKAT: Sadio Diallo
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo; Donk, Seri, N’Zonzi, Babel, Belhanda, Falcao
SAKAT: Emre Akbaba, Lemina
Süper Lig 7. hafta maç sonuçları
4 Ekim Cuma
Yeni Malatyaspor 5-1 Denizlispor
Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor
5 Ekim Cumartesi
15.00 Kasımpaşa-Konyaspor
17.30 Göztepe - Kayserispor
20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray
6 Ekim Pazar
14.00 Sivasspor - Ankaragücü
16.30 Beşiktaş - Alanyaspor
19.00 Gaziantep FK- Başakşehir
19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor
Süper Lig 7. hafta puan durumu
1. ALANYASPOR 14 puan (1 maçı eksik)
2. FENERBAHÇE 11 puan
3. GAZİANTEP FK 11 (1 maçı eksik)
4. ANTALYASPOR 11 puan
5. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 10 puan
6. TRABZONSPOR 9 puan (1 maçı eksik)
7. DEMİR GRUP SİVASSPOR 9 puan (1 maçı eksik)
8. KONYASPOR 9 puan (1 maçı eksik)
9. GALATASARAY 9 puan (1 maçı eksik)
10. BAŞAKŞEHİR 8 puan (1 maçı eksik)
11. YUKATEL DENİZLİSPOR 8 puan
12. ANKARAGÜCÜ 8 puan (1 maçı eksik)
13. ÇAYKUR RİZESPOR 8 puan (1 maçı eksik)
14. KASIMPAŞA 7 puan (1 maçı eksik)
15. GÖZTEPE 6 puan (1 maçı eksik)
16. BEŞİKTAŞ 5 puan (1 maçı eksik)
17. KAYSERİSPOR 3 puan (1 maçı eksik)
18. GENÇLERBİRLİĞİ 2 puan (1 maçı eksik)
YORUM YAZ