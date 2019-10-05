Gençlerbirliği Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Peki, Gençlerbirliği Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Peki, Gençlerbirliği Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Süper Lig’in 7. haftasında Başkent temsilcisi Gençlerbirliği evinde Galatasaray’ı konuk etti. İşte, Gençlerbirliği Galatasaray maçının detayları… MAÇ SONUCU: 0-0 Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Z. Touré, Rahmetullah Berişbek, Flavio, Fabricio Baiano, S. Sessègnon, Floyd Ayité, G. Sio, Candeias, P. Polomat Galatasaray: Muslera, Ryan Donk, Mariano, Marcão Teixeira, Yuto Nagatomo, Selçuk İnan, Younès Belhanda, Ryan Babel, Sofiane Feghouli, S. Nzonzi, Florin Andone

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