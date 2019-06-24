Gençlerbirliği 4 oyuncuyla vedalaştı



ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Selçuk Şahin, Hakan Arıkan, Ahmet İlhan Özek ve Bekir Yılmaz ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, sezon öncesi transfer ve kadro yapılandırma çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Teknik direktörümüz Mustafa Kaplan'ın raporu doğrultusunda şampiyonluğumuzda büyük pay sahibi kaptanımız Selçuk Şahin, yine takım kaptanlarımızdan Hakan Arıkan, Ahmet İlhan Özek ve Bekir Yılmaz’a emekleri için teşekkür ederek yollarımızı ayıracağımızı bildirdik. Profesyonel yaşantılarıyla örnek bu isimlerle şampiyonluk sevinci yaşamaktan camia olarak büyük mutluluk duyduk. Türk futbolunun değerleri Selçuk Şahin, Hakan Arıkan, Ahmet İlhan Özek ve Bekir Yılmaz'a kariyerlerinde başarı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



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