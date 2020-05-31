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Gençler yaşlılara desteğini sürdürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik Merkezi gönüllüleri, Düzce’de Vefa Sosyal Destek Gruplarında ki çalışmalarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 10:53:38 -
Gençler yaşlılara desteğini sürdürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik Merkezi gönüllüleri, Düzce’de Vefa Sosyal Destek Gruplarında ki çalışmalarına devam ediyor. Gençler yaşlıların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.


Korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkması İçişleri Bakanlığı tarafından kısıtlandı. Kısıtlamanın ardından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları ile vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor. Düzce Gençlik Merkezi Gönüllüleri de Vefa Sosyal Destek gruplarına katılarak yaşlıların tüm ihtiyaçlarını gideriyor. Gönüllü gençler alışverişin yanı sıra, yaşlıların emlak servislerindeki ihtiyaçlarını, ilaçlarını, Emeklilik maaşlarını da karşılarken, sohbet ederek Düzce’nin son durumu ile ilgili de bilgi veriyor.

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