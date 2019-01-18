0553 313 94 23

Gençler üzerinde 22 yıldır oynanan oyun: Liselerarası rezalet yarışması!

1997 yılında başlayan ve 22.si yapılan 'Liselerarası Şarkı Yarışması'nın 2019 yılı müracaat detayları açıklanırken, MEB'in böyle bir organizasyona onay vermesine tepkiler devam ediyor. Gazeteci Mustafa Sabri Beşer yarışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunurken "Liselerarası Şarkı Yarışması'nda gençliğin üzerinde oynanan oyun açıkça gözlenebiliyor. Bu organizasyonun; önüne 'Milli' kavramını eklediğimiz bakanlığın onayı ile yapılması ise ayrıca üzücü" dedi.

18 Ocak 2019 Cuma 22:09

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA

Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayıyla 22 yıldır geleneksel olarak düzenlenen 'Liselerarası Şarkı Yarışması', 'Milli Kültürümüze', gelenek ve göreneklerimize ve uygun olmayan görüntülerle devam ediyor. Yarışmaya İmam Hatip Liselerinin de katılması ise ayrıca dikkat çekiyor.

22. düzenlenecek 'Liselerarası Şarkı Yarışması'na ilişkin Yeniakit.com.tr'ye değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Mustafa Sabri Beşer, gençliğin ahlak yapısı üzerinde oynanan oyunlara dikkat çekerek; "Müslüman bir toplumda yaşamamızdan dolayı izlediğimiz görüntüler bize hiç hoş gelmiyor. Ben bir gazeteci olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayı ile 22 yıldır devam eden bu yarışmayı 2019'da öğrendim. Öncelikle kendi ayıbımdan dolayı herkesten özür diliyorum. Mevcut bakanların konuya dahili var mıdır bilmiyorum ama 22 yıl gerçekten uzun bir süre. Gençlik üzerinde yapılan 22 yıllık bir çalışma yeterli. 'Liselerarası Şarkı Yarışması'nda gençliğin üzerinde oynanan oyun açıkça gözlenebiliyor. Bu organizasyonun; önüne 'Milli' kavramını eklediğimiz bakanlığın onayı ile yapılması ise ayrıca üzücü" dedi.

'Başörtüsü üzerinde oyun oynanıyor'

Mustafa Sabri Beşer, İmam Hatip öğrencileri ile birlikte 'Başörtülü' gençlerin de yarışmaya katılmalarından ayrıca üzüntü duyduğunu vurgularken; "Yarışmada İmam Hatip Liselerini görünce daha da üzüldüm. Diyelim ki Milli Eğitim Bakanlığı ekonomik ve benzeri sebeplerle katkısı olacağını düşünerek bu yarışmayı onayladı fakat buraya gelen öğrencilerin okul yönetiminden habersiz olması da imkansız. Okulların yönetimi; müdürleri, müdür yardımcıları, öğrencilerinin böyle bir yarışmaya katılmasına nasıl onay verebilir? Diğer liselerdeki gençlerimizde bizim canlarımız ama İmam Hatiplilerin böyle bir yarışmaya katılması daha da can yakıcı. İmam Hatip öğrencileri ile birlikte 'Başörtülü' kızlarımızı da yarışmada görüyoruz. Başı kapalı ama mahremiyet şartlarını yerine getirmemiş kardeşlerimiz. Yıllardır 'Başörtüsü' üzerinde oynanan oyunu da anlatmaya çalışıyoruz. 'Başörtüsü' İslam'ın en önemli simgelerinden birisi. Bir Avrupa ülkesinde o kızımızı yürürken gördükleri zaman 'Müslüman' olduğunu anlayabiliyorlar. Yarışmada gördüğümüz genç kızlarımız kendileri ile birlikte 'Müslümanlığa' da zarar veriyorlar" ifadelerini kullandı.

'Yaşadığımız gibi inanıyoruz'

Gazeteci Beşer; Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ilişkin eleştirilerde bulunarak şöyle konuştu:

"Bizim gençlerimiz eğitimde neden önemli başarılara imza atamıyor? Okullarda işlenmesi gereken müfredat işlenmiyor ya da gençlerimiz şuurunu kaybetmiş. Onların yabancı kültüre ait değerle orada çıkıp yarışması bizleri derinden etkiliyor. İşte bu noktada da iki bakanlığı eleştirmemiz gerekir. 'Milli Eğitim Bakanlığı' ile 'Kültür ve Turizm Bakanlığı' kültür yapımıza uygun hiçbir çalışmayı yerine getiremiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ertuğrul Günay döneminde Türk kültürünü bitiren çalışmalar gerçekleştirdi. Ne eğitimde ne de kültürde 'Türk Yapısına' uygun bir çalışma yapılmıyor. Kültür olmayınca eğitimde de böyle arızalar yaşanınca gençlerimizi kaybediyoruz. Müslümanlar olarak ahiret iddialı ama dünyaya yönelik yaşıyoruz. Hazreti Ömer'in dediği gibi; inandığımız gibi yaşamadığımız için yaşadığımız gibi inanıyoruz"

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 22:09
  1. Liselerarası Şarkı Yarışması
  2. İmam Hatip Liseleri
  3. Mustafa Sabri Beşer
  4. İmam Hatip öğrencileri
  5. Milli Eğitim Bakanlığı
  6. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  7. Ertuğrul Günay

YORUM YAZ

  • Mahmut OzMahmut Oz38 dk önce
    Allah sonumuzu hayreylesin ama gelismeler pekte hayra alamet degil ve toplumun devlet eliyle donusturulmesi ve yozlastirilmasinin aynen 28 subat surecindeki gibi bazan saman altindan,bazende aleni olarak devam ettigi gorulmektedir.
  • komünistkomünist50 dk önce
    sizin tepkinizi kim sallar, milletin yaşayış biçimi bu ise siz istediğiniz kadar kuranı güzel okuma yarışması dayatın, samimi olarak gidenleri de kaybedersiniz, o yarışmaya katılanları da silah zoruyla katmıyorlar o yarışmaya

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

"AK Parti, dünyanın bütün garibanlarının partisidir"
  1. "AK Parti, dünyanın bütün..
  2. Akhisarspor-Beşiktaş maçında kural..
  3. Akhisarspor'un Beşiktaş maçı..
  4. BM'den "Türkiye'nin meşru güvenlik..
  5. Beyaz Saray duyurdu! Trump Kim ile..
  6. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD..
  7. İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması
  8. Futbol: Spor Toto Süper Lig
  9. Artroskopi nedir? Artroskopi nasıl..
  10. "MHP'li kardeşlerimizle kol kola girip..
  11. TFF açıkladı! İki takımdan 36..
  12. Milli eğitim müdürü, tecrübesini ahıra..
  13. İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş..
  14. Kartal kayıpsız başladı
  15. Amatör maçta çıkan kavganın faturası:..
  16. Basketbol: THY Avrupa Ligi
  17. Eski sömürge valisinden küstah sözler:..
  18. AB, Dağlık Karabağ görüşmelerini..
  19. Gençler üzerinde 22 yıldır oynanan..
  20. Öğretmenlerin mazerete bağlı yer..
FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
ABD’nin derin devletinden Türk tanklarına Grozni tuzağı
ABD’nin derin devletinden Türk tanklarına Grozni tuzağı
Tonlarca altın için geri sayım başladı
Tonlarca altın için geri sayım başladı
FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi

Günün Karikatürü

19 Ocak 2019
Ruslardan alçak yalan! Türkiye'ye Münbiç iftirası
Ruslardan alçak yalan! Türkiye'ye Münbiç iftirası
Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak