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Aktüel Gençler “Meşgul Şehir”in gazete ve haritalarını tasarlayacak
Aktüel

Gençler “Meşgul Şehir”in gazete ve haritalarını tasarlayacak

Yeniakit Publisher
2023-05-31 11:45:00 -
Gençler "Meşgul Şehir"in gazete ve haritalarını tasarlayacak

"Meşgul Şehir: İşgal İstanbul'unda Siyaset ve Gündelik Hayat, 1918–1923" sergisi kapsamında, kenti odağına alan çocuk ve genç atölyeleri düzenlenecek.

Atölye, 4 ve 11 Haziran'da İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Arka Oda'da gerçekleştirilecek. Programa, 13-17 yaşındaki gençler katılabilecek.

7-12 yaş grubuna yönelik İstanbul Harita Bulmacası atölyesinde de sergi turunun ardından hazırlanan bilmece kartlarındaki şifreleri çözen çocuklar, bulmacaları tamamlayarak özgün bir İstanbul haritası hazırlayacak.

Aynı yaş grubunun katılımına açık Şehir Tasarımı kolaj atölyesinde ise eski İstanbul'un toplu ulaşım araçları, eğitim yapıları, spor ve kültürel alanları gibi, kentin sosyal hayatına dair unsurları inceleyen çocuklar, sergide öne çıkan karakter ve fotoğraflarla bir harita bazı oluşturarak özgün bir İstanbul ortaya çıkaracak.

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