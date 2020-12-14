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Aktüel Gençler, Kovid-19 salgını sürecinde sokak kedilerini unutmadı
Aktüel

Gençler, Kovid-19 salgını sürecinde sokak kedilerini unutmadı

Kırşehir'de gençler, Cacabey Gençlik Merkezi'nde yaptıkları kedi yuvalarını parklara, caddelere ve kurum bahçesine bırakarak hayvan dostlarını yalnız bırakmadı - Gençlik lideri Semra Korkmaz: - "Soğuk kış günlerinde hayvan dostlarımızı yalnız bırakmak istemedik. Bizim için güzel bir proje oldu"

Yeniakit Publisher
2020-12-14 11:02:17 -
Gençler, Kovid-19 salgını sürecinde sokak kedilerini unutmadı

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir'de, gençlik liderleri ve gönüllü gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını günlerinde sokak kedileri için yuvalar yaparak beslenmelerine katkı sağlıyor.

Kent merkezinde bulunan Kuşdilli Mahallesi'ndeki Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü Cacabey Gençlik Merkezi'nde görev yapan gençlik liderleri ve gönüllü gençler, Gençliğin İyilik Ağacı Projesi kapsamında 10 kedi evi yaparak kurumun etrafına bıraktı.

Kedi evlerinin içine yiyecek de koyan gençler, kuşlar için de yuva yaparak ağaçlara asmayı planlıyor.

Projeyle ilgili bilgi veren Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında sevgi ve merhamet timleri oluşturduklarını söyledi.

Bu gençlerin birçok sosyal sorumluluk çalışması yaptıklarını belirten Şahin, pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde kedi evleriyle dilsiz dostlarına katkı sağladıklarını ifade etti.

İlk etapta kedi evlerinin Cacabey Gençlik Merkezi'nde yapılarak bahçesine ve çevredeki parklara bırakıldığını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Cacabey Gençlik Merkezi'ndeki gençlik liderlerimiz ve gönüllü gençlerimizle soğuk kış günlerinde kedilerimize sıcak yuva yapabilme adına kendi imkanlarımızla kedi evleri yapıyoruz. Onlara beslenme ortamları oluşturmaya çalışıyoruz. Şu anda 10 kedi evi yaptık. Gençlik Merkezimizin bahçesinde karınlarını doyuruyorlar. Sıcak yuva ortamı sağlamış olduk. Diğer ilçelerde de tesislerimizin yanlarına bugün 10, yarın 20, diğer gün 30-40 şeklinde sayıyı artırarak çalışmamızı genişleteceğiz. Yakın zamanda kuşlarımız için de yuvalar yapacağız."

Gençlik lideri Semra Korkmaz da 8 yıldır görev yaptığı kurumda birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldığını vurguladı.

Yaptıkları kedi evlerine mama da koyduklarını dile getiren Korkmaz, "Soğuk kış günlerinde hayvan dostlarımızı yalnız bırakmak istemedik. Bizim için güzel bir proje oldu. Yeni yapacağımız kedi evlerini parklara ve mahallelere bırakmayı amaçlıyoruz." dedi.

- Kedi evleri çiçek ve kalp resimleriyle süsleniyor

Gençlik lideri Murat Gün de kedi evlerinin kenarlarına süslemeler de yaptıklarına söyledi.

Gün, "Kedi evlerimizi 30-30 santimetre olarak yapıyoruz. Onların rahat girip çıkabilecekleri kapısı var. Atıl plastik malzemeleri kullanarak hem de geri dönüşüme katkı sağlamayı amaçladık. Etraflarını kedi ve kalp resimleri, çiçekler ve yazılarla süsledik. Onlar bunu okuyamaz ama biz kedilere olan sevgimizi aktarmak ve diğer insanlara örnek olmak istedik." ifadelerini kullandı.


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