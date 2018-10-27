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Gençler evlenmekten korkar oldu...

Evlenmemek çözüm değil! Değil değil ama gençler tedirgin.

27 Ekim 2018 Cumartesi 20:55
Gençler evlenmekten korkar oldu...

Önceden evlilik problemleri bu kadar âlenî değildi. Aile arasında "kol kırılır yen içinde kalır" anlayışıyla kalan mahrem bir olaydı. Şimdi bir ailenin sadece problemi değil, her sırrı günümüzde açıkça biliniyor. Medya, sanal alem dedikleri iletişim türü, dizi filmler evliliği şeffaflaştırdı. Bu yüzden gençler evliliğin ne olduğunu, muhtemel problemlerini ve bu problemlerin olma ihtimalinin yüksek olduğunu bildiği için evlenmeye korkuyor.

Erkekler evlenmeye niyetli olsa bile çoğu zaman söz veya nişan döneminde evlilikten vazgeçiyor.

Gerek tanıştığı kızlarda gördüğü bazı huylar, hoşlanmadığı karakter biçimi, gerekse nişanlılık döneminde kızın ve ailesinin ekonomik baskılar uygulaması ve kaprisler yapması onu evliliğe karşı soğutuyor.

KIZLAR DA KORKUYOR

Günümüzde kimi kızlar da, ailelerde yaşanan problemler yüzünden evlilikte kötü günler yaşayacağı korkusu duymakta, bazıları bu yüzden evlenmemeyi bile düşünmektedir.

Çoğunluğu erkeklerde, azınlığı kızlarda olmak üzere evlenmemek fikri gelişmekte, bu anlayış çevre etkisiyle yaygınlaşmaya yüz tutmakta..

Gelecek kaygısı, "acaba geçinebilir miyim", "kötü bir evlilik yapar mıyım", "boşanır mıyım", "iyi bir eşe sahip olabilir miyim" soruları en çok günümüzde sorulmakta ve gençler bu endişelerle yaşamaktadır.

Evlilikten ürkmenin en yaygın olduğu dönemde yaşıyoruz. Bu yüzden gerek gençlerin, gerek ailelerin durumu gerçekten zor.
Hükümetin, bu zorluğu kısmen de olsa maddelerle hafifletebilmek için çabalaması da gerçekten hem olayın vehametini gösteriyor ve hem de takdiri hakediyor.

 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 20:55
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