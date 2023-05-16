Gençler dikkat! Gelişmiş devletlerin ekonomik refahlarına özenenler için çarpıcı sorular

"Gençler! Gelişmiş devletlere bakıyorsunuz. Onların vatandaşlarının yaşam standartlarına, ekonomik refahlarına özeniyorsunuz. 'Biz neden bir Alman kadar ucuza araba alamıyoruz?' , 'Neden bir Amerikalı kadar ucuza telefon, tablet alamıyoruz?' diye soruyorsunuz. Tamam, bunu istemek hakkımız, özellikle gençlerin hakkı." diyen Faras, "İyi de siz bu hakkınızı elde etmek için ne yapıyorsunuz?" ifadesini kullandı.

Faras, yazısının devamında şunları kaydetti:

"Gelişmiş devletlerin, gelişmiş havaalanları, yolları, köprüleri vardır. Ekonomik gelişmişliğin olmazsa olmazıdır bunlar. Siz, ülkemizde de bunları yapmaya çalışanı mı destekliyoruz? Yoksa dünyanın en iyi ikinci havalimanınının yapımına bile karşı çıkan, 'Yol karın mı doyuracak' gibi sığ sloganlarla muhalefet yapan, köprülerin yapılmasını engellemek için türlü türlü bahaneler üretenleri mi?

Gelişmiş ülkelerin gelişmiş ekonomileri var. Ve birçoğu bu ekonomik seviyeye üreterek geldi. Peki siz, üretimi tarihin en yüksek seviyelerine getirenleri, bunu başarmak için OSB'ler inşa edenleri, teknolojiyi baş tacı yapanları mı destekliyorsunuz? Yoksa hizmeti heykel dikmekten, festival yapmaktan, ha bir de yapılan doğru işleri karalamaktan ibaret olanları mı?

Gelişmiş ülkelerin vergi dışı gelirleri olur. Bunların çoğunu da diğer ülkelerle yakınlaşarak, yatırım yaparak, nüfuz alanı kurarak sağlarlar. Peki siz, Katar'a, Somali'ye, Azerbaycan'a, Irak'a, Suriye'ye giden, ilişkiler kuran, yardım eden, yardım gören, nüfuz alanı kurup ticareti büyütenlere mi destek veriyorsunuz? Yoksa nereye gidilse 'ne işimiz orada?' diyen, bizi sınırlarımız içine hapsetmek isteyenlere mi?

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Gelişmiş ülkelerin dışa bağımlılığı az olur. Peki siz, gaz, petrol arayan, bulan, dışarıdan aldıklarımızın yerlisini üretmek için ne gerekiyorsa yapanlara mı destek veriyorsunuz? Yoksa atılan her adıma bir kulp takan, verilen her desteği karalayanlara mı?

Siz vatandaşsınız, bu ülkenin hak sahiplerisiniz. Ülkeyi tek başımıza biz kurtaracak, büyütecek, yükseltecek değiliz. Ama kendinizi şurada tartmalı, sorgulamalısınız; Siz bunu yapabilecek olanlara, yapmak adına adımlar atanlara mı destek oluyorsunuz? Yoksa sadece şikayetlerinizi satın alıp, sizi bununla kandırıp, oyalayıp, çözüm adına iki çift lafı bile olmayanlara mı?

Bırakın Erdoğan'ı, Kılıçdaroğlu'nu, onu bunu... Siz ülkeniz için, kendiniz için doğru olanı yapıyor, doğru insanları seçiyor musunuz? Yoksa sadece duygularınızla, ideolojik saplantılarınızla, size söylenen yalanlarla, dayatılan toplumsal baskılarla mı hareket ediyorsunuz?

İyi düşünün! Bir de lütfen okuyun! Doğru kaynakları, kitapları bol bol okuyun!"