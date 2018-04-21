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Gençler Ankara'da direnemedi

Ankara'daki küme mücadelesi için hayati önem taşıyan maçta Osmanlıspor, Gençlerbirliği'ni 3 golle geçti.

21 Nisan 2018 Cumartesi 16:11
Gençler Ankara'da direnemedi

Ankara'daki küme düşmeme mücadelesi için büyük önem taşıyan maçı Osmanlıspor, Gençlerbirliği'ni 3 golle geçti.

Spor Toto Süper Ligde Osmanlıspor, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup etti. Küme düşme hattındaki iki takımın mücadelesinde karşılaşamaya etkili başlayan Osmanlıspor 26. dakikada Regattin’in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Konuk ekip oyundaki üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdürdü ve 74. dakikada Regattin ile farkı 2’ye çıkardı. Maçta son sözü Serdar Gürler söyledi ve Osmanlıspor sahadan 3-0’lık skorla ayrıldı.

 

Geçtiğimiz hafta evinde Galatasaray’ı yenerek ligde kalma yolunda önemli bir adım atan ev sahibi ekip bu sonuçla yeniden düşme potasının içine girdi ve 30 puanla 16. sırada kaldı. Osmanlıspor ise 32 puana yükselerek 15. sırada kendisine yer buldu.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 16:11
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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