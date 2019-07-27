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Genç yüzücülerden EYOF'ta 10 madalya

- Milli sporcular, Bakü'de düzenlenen organizasyonu 3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalyayla tamamladı

27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:26
Genç yüzücülerden EYOF'ta 10 madalya


ANKARA (AA) - Türk sporcular, 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2019) yüzme branşında 3 altın, 3 gümüş, 4 bronz madalya kazanarak üçüncü oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonundan (TYF) yapılan açıklamaya göre, 50 ülkenin katılımıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyonda milli sporcular, kızlar kategorisinde 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya elde ederken, erkekler kategorisinde ise 1 gümüş, 3 bronz madalya alarak toplamda 10 madalyaya ulaştı. Ay-yıldızlı ekip, genel klasmanda ise üçüncü sırada yer aldı.

TYF Başkanı Erkan Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzmede yaşanan gelişmelerin tüm spor camiası tarafından mutlulukla karşılandığını söyledi.

Yalçın, milli sporcuların bugünkü başarısının tesadüfi değil disiplinli çalışmanın eseri olduğunu aktararak, "Hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz ve biliyoruz ki uluslararası tüm arenalarda söz sahibi olacağız. Burada en büyük görev tabii ki bizlere düşüyor. Devletimizin verdiği imkanları sporcularımızın gelecekteki başarısı için en ince detayı dahi düşünerek kullanmaya çalışıyoruz. Antrenörlerimizin emekleri paha biçilemeyecek kadar çok. Bu başarıları, gecesini gündüzüne katarak sporcuların önünü açan tüm velilerimize armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:26
  1. 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali
  2. Erkan Yalçın
  3. EYOF 2019
  4. Türkiye Yüzme Federasyonu
  5. yüzme

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