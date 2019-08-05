Genç tenisçiler sertifikalarını aldı

Çukurova Belediyesi tarafından açılan ücretsiz tenis kursları tamamlandı.

Altı ayrı kortta gerçekleştirilen tenis kurslarına katılan genç tenisçilere, sertifikaları Çukurova Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Selek, Selami Kandemir ve Tenis İl Temsilcisi Feridun Açan tarafından verildi.

Çağla Büyükakçay Tenis Kortlarında düzenlenen törende konuşan Adana Tenis İl Temsilcisi Feridun Açan, bu yıl ilk kez düzenlenen tenis kurslarına gençlerin gösterdiği ilginin büyük olduğunu belirterek, “Gelecek yıl tenis kurslarını daha geniş bir zamanda yapmak istiyoruz” dedi. Feridun Açan, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e de teşekkür etti.

Çukurova Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Selek de, Büyük Önder Atatürk’ün “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” sözünü hatırlatarak, “Bu anlayıştan hareket eden Başkanımız Soner Çetin, bu yıl tenis kurslarını ilkini başlattı. Sadece tenis değil, birçok branşta ücretsiz yaz kursları gerçekleştirdik. Tüm imkanlarımızı spor yapmak isteyen gençlerimiz için seferber ediyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından genç tenisçilere sertifikaları verildi.