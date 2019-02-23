Genç tenisçiden kariyer ilki
- Türk tenisçi Ayşegül Mert, ITF gençler kariyerinin ilk zaferini Pakistan'da katıldığı turnuvada elde etti23 Şubat 2019 Cumartesi 16:56
ANKARA (AA) - Türk tenisçi Ayşegül Mert, Pakistan'da düzenlenen ITF Gençler Turnuvası'nda şampiyon oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2004 doğumlu Ayşegül Mert, ITF gençler kariyerinin ilk zaferini Pakistan'ın başkenti İslamabad'da katıldığı "Grade 5" seviyesindeki turnuvada elde etti.
Üç numaralı seribaşı olarak mücadele ettiği turnuvada hafta boyunca sadece tek set kaybeden Ayşegül, şampiyonluk maçında Rus Arina Valitova ile karşılaştı.
Final maçından 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 galip ayrılan Ayşegül, teklerde şampiyonluğa ulaştı.
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