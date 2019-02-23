Genç tenisçiden kariyer ilki - Türk tenisçi Ayşegül Mert, ITF gençler kariyerinin ilk zaferini Pakistan'da katıldığı turnuvada elde etti

ANKARA (AA) - Türk tenisçi Ayşegül Mert, Pakistan'da düzenlenen ITF Gençler Turnuvası'nda şampiyon oldu. Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2004 doğumlu Ayşegül Mert, ITF gençler kariyerinin ilk zaferini Pakistan'ın başkenti İslamabad'da katıldığı "Grade 5" seviyesindeki turnuvada elde etti.

Üç numaralı seribaşı olarak mücadele ettiği turnuvada hafta boyunca sadece tek set kaybeden Ayşegül, şampiyonluk maçında Rus Arina Valitova ile karşılaştı. Final maçından 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 galip ayrılan Ayşegül, teklerde şampiyonluğa ulaştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.