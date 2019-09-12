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Genç Milli Kadın Futbol Takımı, Portekiz'e 5-0 yenildi

12 Eylül 2019 Perşembe 21:35
Genç Milli Kadın Futbol Takımı, Portekiz'e 5-0 yenildi


İSTANBUL (AA) - Hazırlık maçında Portekiz ile deplasmanda karşı karşıya gelen 19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı, rakibine 5-0 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Portekiz'in gollerini 58 ve 64. dakikalarda Telma Encarnaçao, 60. dakikada Marta Ferreira, 85. dakikada Francisca Nazareth ve 87. dakikada Ana Teles kaydetti.

19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı, salı günü Portekiz ile oynadığı hazırlık maçını da 3-0 kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 21:35
  1. 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı
  2. Futbol
  3. Portekiz

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