Genç judocular Yunanistan'da tatamiye çıkacak - Türkiye'nin 44 sporcuyla katılacağı Avrupa Gençler Judo Kupası, yarın başlayacak



ANKARA (AA) - Avrupa Gençler Judo Kupası müsabakaları yarın Yunanistan'da başlayacak. Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, başkent Atina'da düzenlenecek müsabakalarda Türkiye'yi 19 kadın ve 25 erkek sporcu temsil edecek. Organizasyona 26 ülkeden, 132 kadın ve 233 erkek judocu katılacak. Tatamiye çıkacak Türk sporcular şöyle: Kadınlar: 48 kilo: Gamze Sayma ve Özge Andiç 52 kilo: Zeliha Cinci, Kader Divan ve Eda Karademir 57 kilo: Buket Mercan, Kübra Şenyayla, Hasret Bozkurt ve Minel Akdeniz, 63 kilo: Nurdan Almalı 70 kilo: Merve Topoğlu, Melike Kablan ve Burcu Aksoy 78 kilo: Ece Zurnacı, Saliha Taşan ve Kübra Aydoğdu +78 kilo: Mine Kalender, Yağmur Şengül ve Sevda Taşlı. Erkekler: 60 kilo: Emirhan Karahan, Salih Yıldız, Enes Uysal, Berkan Bedir ve Burak Mecit 66 kilo: Berkin Özcan, Seyit Erel, Berat Kılıç, Abdülaziz Kara ve Eren Aksoy 73 kilo: Can Çelik, Umalt Demirel, Bayram Kandemir ve Yusuf Esirci 81 kilo: Recep Çimen, Burak Çuhadar ve Ahmet Çiftçi 90 kilo: Fatih Kösa, Can Güzel ve Emre Kılınç 100 kilo: Kemal Aydın, Can Talay ve Enes Acet +100 kilo: Emrullah Uçar ve Furkan Güner.



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