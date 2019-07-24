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Genç judocular Berlin'de tatamiye çıkacak

- Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Gençler Avrupa Judo Kupası'nda 18 milli sporcu mücadele edecek

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:32
Genç judocular Berlin'de tatamiye çıkacak


ANKARA (AA) - Gençler Avrupa Judo Kupası, Almanya'da organize edilecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın başkenti Berlin'de 27-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda mücadele edecek milli sporcular hazırlıklarını tamamladı.

Avrupa Kupası'na 40 ülkeden 174 kadın ve 326 erkek sporcu katılacak. Organizasyonda Türkiye'yi 10'u erkek 18 sporcu temsil edecek. Milli judocular, şampiyonanın ardından Berlin'de ortak çalışma kampına katılacak.

Milli takımda yer alan sporcular şunlar:

Kadınlar: Özge Andıç, Tuğçe Beder (48 kilo), Zeliha Cinci, Kader Divan (52 kilo), Hasret Bozkurt (57 kilo), Minel Akdeniz (63 kilo), Mine Kalender, Kübranur Esir (+78 kilo)

Erkekler: Salih Yıldız (60 kilo), Eren Aksoy (66 kilo), Umalt Demirel, Yusuf Esirci (73 kilo), Muhammet Mustafa Koç, Recep Çimen (81 kilo), Mert Şişmanlar (90 kilo), Emrullah Uçar, Ömer Kemal Aydın, Furkan Güner (+100 kilo)

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:32
  1. Almanya
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  3. Gençler Avrupa Judo Kupası
  4. judo
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