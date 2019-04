Genç girişimciler birbirleriyle yarıştı

Eskişehir’de Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen Girişimcilik Yarışmasında lise öğrencileri birbirinden farklı projeleri sergilerken, bir grup öğrenci ise içilebilir çamaşır yumuşatıcısı ve taşınabilir mikroskop üretti.

Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, düzenlenen yarışmaya farklı okullardan 38 proje katıldı. Birbirinden farklı projeleri stantlarda kurdukları şirketleri ve ortaya çıkardıkları ürünleri sergileyen lise öğrencileri rekabet halindeydi. Projeler arasında birçok çocuğun zehirlenmesine yada hayatını kaybetmesine neden olan temizlik ürünlerinin içilmesi durumuna çözüm niteliğinde bir ürün bulunuyor. BahçeşehirKoleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, kurdukları şirketle içilebilir çamaşır yumuşatıcısı üretti. Bahçeşehir Koleji öğrencileri, tamamen doğal içerikle ortaya çıkarılan bu yumuşatıcıyı 6 farklı çeşitle tanıtıyorlar. Standa gelen birçok kişinin içmeyi denediğini aktaran genç girişimci Arda Uzunoğu, gerekli belgeleri alarak sağlığa zararının olmadığını ispatladıklarını iletti. Kıyafetlerin ciltle temas halinde olduğunu sözlerine ekleyen Uzunoğlu, “Bir şirket kurduk ve ürünümüz hiçbir şekilde kimyasal ve kanserojen madde içermeyen doğal yumuşatıcılar. Bu yumuşatıcıları sirke, karbonat, su ve çeşidine göre kokulu yağ kullanarak yapıyoruz. Şuanda kadar 6 farklı çeşidimiz var; portakal, bergama otu, lavanta, yasemin çiçekli ve limonlu. En çok ilgi çeken içildiğinde sağlığa herhangi bir zararının olmaması oldu. Yaklaşık 20 kişi denedi. Kıyafetlerimiz cildimizle temas ettikçe cildimize zararları oluyor. Hatta cilt kanserine kadar giden çeşitli hastalıklara sebep oluyorlar. Biz de bu sorunu çözebilmek için böyle bir ürün geliştirdik. Bebekler gördükleri her şeyle temas halindeler. Diyelim ki yumuşatıcının kapağı açıldı ve yere döküldü. En kötü durumda bebek yuttu diyelim her hangi bir sağlığa zararı yok” şeklinde konuştu.

Yarışma birincisi olan ekip taşınabilir mikroskop geliştirdi.

Bir diğer projeyi üreterek yarışmaya katılan ETİ Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ise taşınabilir mikroskop geliştirdi. Basit montajı ve portatif yapısıyla her an cepten çıkarılıp kullanılabilecek durumda olan mikroskop, uygulamalı eğitim açısından bir devrim oluşturabilecek nitelikte. Telefon kamerası veya çıplak gözle çok rahat bir şekilde gözlem yapılabilen mikroskop çok ucuz maliyetle meydana getirilebiliyor. Aynı zamanda yarışma birincisi olan ekipte bulunan Ömer Küçükkör, “Ürünümüz normal mikroskoplarla yapılan her şeyi yapabiliyor. Bunu yapma sebeplerimizden birisi şuydu; biz ilkokuldan bu güne kadar teorik eğitim üzerine bir eğitim görüyoruz. Okuldaki sınavlarımızda başarılı olabiliyoruz ama yurt dışındaki ülkelerle kıyaslandığı zaman biz bu sınavlarda geride kalıyoruz. Çünkü sürekli ezber eğitiminin üzerine gidiyoruz. Biz bunları öğrenerek ülkemizin bilimle önünün açılmasını, yurt dışıyla rekabet edebilmek için böyle bir ürün yapma kararı aldık. Bu mikroskop sayesinde olayı istediğiniz yerde, istediğiniz ürünü inceleme imkanı sağlıyor. Hem elektrikten tasarruf etmenizi sağıyor hem de bilim meraklılarının evde, okulda her yerde bu ürünle istedikleri ürünü inceleme imkanı veriyor. Klasik bir dezavantajı görüntü kaydını her insan alamıyor ama bizim mikroskobumuz hem gözle hem de elektronik ortama aktarırken telefon veya mobil kameralarla dijital ortama aktarabiliyorsunuz. Projemizdeki ürünümüzü yaklaşık 50 TL’ye üretiyoruz. Satış fiyatımızda 60-70 TL arasında olacak” dedi.