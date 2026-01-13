  • İSTANBUL
İki yaş aralığında insanlar yaşlanıyor: Araştırma ile ilgili detaylar çıktı! İşte o 2 kritik yaş
İki yaş aralığında insanlar yaşlanıyor: Araştırma ile ilgili detaylar çıktı! İşte o 2 kritik yaş

Yaşlanmanın etkili olduğu iki yaş var. Uzmanlara göre bu kez 2 yaş döneminde moleküller değişiyor. Hücre gençleşmesi azalıyor. Yapılan araştırma ortaya çıktı. İşte o iki kritik yaş ile ilgili detaylar

İki yaş aralığında insanlar yaşlanıyor: Araştırma ile ilgili detaylar çıktı! İşte o 2 kritik yaş

Bilim insanları, insan vücudundaki yaşlanma sürecinin iki kritik dönemde dikkat çeken uzman hızlandığını tespit etti. metabolomik uzman Xiaotao Shen dikkat çekti.

İki yaş aralığında insanlar yaşlanıyor: Araştırma ile ilgili detaylar çıktı! İşte o 2 kritik yaş

İnsanlar iki yaş aralığında daha hızlı yaşlanıyor! Stanford Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, kas-iskelet sistemi sorunları ve kardiyovasküler hastalıklar da dahil olmak üzere yaşla ilgili sağlık sorunlarında belirli dönemlerde ani artışlar meydana geldiği belirlendi. Araştırılan molekül ve mikroorganizmalardaki değişimin kademeli, kronolojik bir şekilde yaşanmadığı görüldü. Büyük değişimlerin 40'lı yaşların ortalarında ve 60'lı yaşların başlarında meydana gelme eğiliminde olduğu tespit edildi.

İki yaş aralığında insanlar yaşlanıyor: Araştırma ile ilgili detaylar çıktı! İşte o 2 kritik yaş

Stanford Üniversitesi'nden genetikçi Michael Snyder, "Zaman içinde kademeli olarak değişmiyoruz, bazı dönemlerde gerçekten dramatik değişimler yaşıyoruz. Orta 40'lı yaşlar ve 60'lı yaşların başları, bu değişimlerin en yoğun olduğu dönemler. Üstelik hangi molekül sınıfına bakarsanız bakın, bu durum değişmiyor" dedi. Çalışmanın başyazarı, metabolomik uzmanı Xiaotao Shen, "Bu durum, kadınlarda menopozun etkisi olsa da, hem erkekler hem de kadınlar için daha büyük etkenlerin söz konusu olduğunu gösteriyor. Bu etkenlerin tespit edilmesi, gelecekteki araştırmalar için öncelik olmalı" ifadelerini kullandı.

İki yaş aralığında insanlar yaşlanıyor: Araştırma ile ilgili detaylar çıktı! İşte o 2 kritik yaş

Araştırmacılar, yaşlanma sürecinde en keskin değişimlerin ortalama 44 ve 60 yaşlarında olduğunu belirterek, egzersizi artırmak gibi önlemlerin sağlığı koruma konusunda yardımcı olabileceğini kaydetti.

