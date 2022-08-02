Genç evlilik mağdurlarının hasreti sürüyor

R.EKREM ŞAHAN ANKARA

Genç yaşta evlendikleri gerekçesiyle eşleri, cinsel istismar suçuyla cezaevine atılan kadınlar, eşlerinin bir an önce salıverilmesini ve yaşadıkları mağduriyetin son bulması noktasında defalarca çağrıda bulundular. Genç evlilik mağduru binlerce aile şimdi verilen sözlerin tutulmasını ve hükümetin ‘Erken yaşta evlilik’ ile ilgili yapacağı kapsamlı düzenlemeyle mağduriyetlerin ivedilikle çözüme kavuşturulmasını istiyorlar.

Tek suçları helal yuva

Genç yaşta severek ve isteyerek evlenen çiftler daha sonra haklarında açılan kamu davaları sebebiyle ceza alıyorlar. Binlerce genç çift de erken yaşta yuva kurdukları için mağdur oluyor. Kanunen evlilik yaşı 18 olması nedeniyle, 15-16-17 yaşında kendi rızalarıyla evleniyorlar. Ancak resmi nikâh kıymalarına rağmen erkek, eş çocuk istismarından dolayı açılan kamu davasıyla cezaevine konuluyor. Aileler artık sorunların çözülmesini bekliyor.