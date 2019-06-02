0553 313 94 23

Genç bisikletçi babasının vasiyeti için vites yükseltti

Türkiye'de katıldığı bisiklet yarışmalarında şampiyonluklar kazanan 17 yaşındaki Senanur Süslü, milli takım aday kadrosuna davet edilerek, babasının istediği "uluslararası yarışmalara katılma" hedefine bir adım daha yaklaştı- Senanur Süslü: Babam, vefat etmeden önce benden bisiklet sporunu bırakmamamı istedi. Beni özellikle uluslararası yarışlarda izlemek istediğini söylerdi. Milli takım aday kadrosuna davet edildim ancak maalesef o şimdi aramızda değil"

02 Haziran 2019 Pazar 11:43
Genç bisikletçi babasının vasiyeti için vites yükseltti

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Katıldığı bisiklet şampiyonalarında elde ettiği başarılarla milli takım aday kadrosuna çağrılan 17 yaşındaki Senanur Süslü, 2 ay önce kaybettiği babasının vasiyetini yerine getirmek için antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor.

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan Süslü, spor hayatına ortaokul yıllarında atletizmle başladı. Yaklaşık 4 yıl önce okullar arası bisiklet yarışmasında birincilik elde eden Süslü, daha sonra bu branşa yöneldi.

O dönem baba Volkan Süslü, tehlikeli olduğunu düşünerek kızının bisiklet kullanmasını istemedi.

Babasından habersiz Mosso Ege Pedal Spor Kulübüne giden ve profesyonel olarak spora başlayan Süslü, İzmir genelinde katıldığı yarışmalarda dereceler elde etti.

Kulüp yöneticileri, başarılı sporcunun ulusal şampiyonalara katılması için babasını ikna etmeyi başardı.

Süslü, 2017 yılında Malatya'da düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası'nda Yıldız Kızlar Kategorisinde 3. oldu. Aynı yıl Antalya'nın Serik ilçesinde yapılan Türkiye Bisiklet Şampiyonası 6. Ayak Puanlı Yol Yarışması'na katılan Süslü, 20 kilometrelik parkuru ön bitirdi.

Çalışmalarına devam eden Süslü, geçen yıl Ordu'da gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasında yıldız kızlar kategorisinde bu kez birinci oldu.

Süslü, ilk başta karşı çıkmasına rağmen kendisine destek olan ve "Bisiklet yarışmalarında kazanmaya devam et" diyen babasını geçen martta amansız hastalık nedeniyle kaybetti.

Babasının ölümüyle büyük üzüntü yaşayan genç sporcu, acı olaydan 10 gün sonra Giresun'da düzenlenen şampiyona da genç kızlar kategorisinde üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Babasına verdiği sözü yerine getiren Süslü, bu yarış sonrası bisiklet milli takımı aday kadrosuna davet edildi.

Milli formayı giymeyi iple çeken genç sporcu, temmuzda yapılacak Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde başarılı olabilmek için antrenmanda vites yükseltti.

Yoğun bir tempoda idman yapan Süslü, uluslararası yarışmalardan da madalya almayı hedefliyor.

Senanur Süslü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, verdiği destek sayesine bisiklette bu kadar başarılara imza attığını söyledi.

Babasıyla birçok yarışa beraber gittiğini belirten Süslü, geçen yıl kemoterapi görmesine karşın Yozgat'taki mücadelesini izlediğini dile getirdi.

Bisiklet kullanırken kendini "özgür bir kuş" gibi hissettiğini vurgulayan Süslü, kazandığında ise çok gururlandığını ifade etti.


- "Babamın her yarışta yanımda olduğunu hissediyorum"


Babasının vefatının kendini ve ailesini çok üzdüğünü dile getiren Süslü, şöyle konuştu:

"Babam, vefat etmeden önce benden bisiklet sporunu bırakmamamı istedi. Beni özellikle uluslararası yarışlarda izlemek istediğini söylerdi. Milli takım aday kadrosuna davet edildim ancak maalesef o şimdi aramızda değil. Onun isteğini gerçekleştirmek için daha çok çalışacağım. Sırada, Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Hem babamın isteğini yerine getireceğim hem de hedeflerim doğrultusunda devam edeceğim. Bunun için çalışmalarıma devam ediyorum. Babamın her yarışta yanımda olduğu hissediyorum."

Antrenör Alper Doğaner de Senanur'un çok disiplinli ve çalışkan bir sporcu olduğunu hatırlattı.

Sporcusunun 4 yıldır hiçbir antrenmanı kaçırmadığını hatırlatan Doğaner, "Babası, sporu ve okulu beraber sürdürmesini istiyordu. Babasının Senanur'a bıraktığı en büyük vasiyeti Türkiye şampiyonluklarını devam ettirmesi oldu. O da bunu hiç aksatmadı. Daha da iyi olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Mosso Ege Pedal Spor Kulübü Başkanı Yusuf Hitit ise Senanur'un kulüpteki tüm sporculara örnek olduğunu kaydetti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 11:43
  1. baba
  2. bisiklet
  3. vasiyet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Müslümanın hali
    1. Müslümanın hali
    2. Yıldız oyuncu resmen açıkladı!..
    3. Şehidin baba ocağında acı bekleyiş
    4. Beşiktaş’ta gözler Avcı’da
    5. 16 yaşındaki gencin sır ölümü
    6. Dizdar: "Yargı reformuyla yatırım..
    7. Seçer: "Tarihe geçmek istiyorum"
    8. Avrupa Kürek Şampiyonası
    9. Eşini bıçakla öldürüp kaçan zanlı..
    10. Çakmak gazı koklayan genç öldü
    11. Yolda tartıştığı eşini öldürdü
    12. Bayram trafiği drone ile denetlendi
    13. Hırsızlar önce bebek kamerasına sonra..
    14. Yenişehir’de Ramazan bereketi
    15. KYK’lı gençler spor turnuvalarında..
    16. Ruslar acenta temsilcileri Muğla’nın..
    17. İş dünyasına üretim ve ihracat..
    18. İsrail güçleri 58 Filistinliyi..
    19. Honaz’da adaylar oylarını kullandı
    20. Görele’de son iftar
    Algı operasyonu elinde patladı! Çağlar Cilara'nın sözde 'gazetecilik' başarısı alay konusu oldu!
    Algı operasyonu elinde patladı! Çağlar Cilara'nın sözde 'gazetecilik' başarısı alay konusu oldu!
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür