Genç Birikim dergisinin Ağustos 2024 (266’ncı) sayısı çıktı

LEVENT SONAT

Bu sayıda, araştırmacı yazar Ali Kaçar, “İsmail Heniye Şehid Edildi” başlıklı yazısında; 31 Temmuz gecesi suikast sonucu şehit düşen Filistin’in öncülerinden İsmail Heniye’nin ve diğer şehitlerimizin dökülen kanlarıyla; katiller güruhuna, işbirlikçi hain ülke yöneticilerine gerekli dersin verilmesi gerektiğini dile getirmiş.

Bu ay dosya konusu, “Kur’ân, Sünnet ve Hayat Münasebeti” olarak belirlenmiş. Dosyaya; Erdal Tuğrul, “Kıssadan Hisse Almak”; Fatih Pala, “Vahiy Kültürü’nden Hayat Veren Mesajlar”; Rüveyde Bera Pala, “Fecrin Şahitlerine”; Sercan Akbayrak, “Kur’ân’ın Düşmanlarından Sünnet İnkârı”; Sümeyye Demirci, “Kitap ve Hikmet” ve Taşkın Önel de “Neden Kur’ân ve Sünnet?” başlıklı yazılarıyla katkıda bulunmuşlar.

Ayrıca Ali Kaçar’ın “Siyonist İsrail, Barış da İstemez İki Devletli Çözüm de!” ve “Mülteci Kampından Hamas Liderliğine İsmail Heniye”, Emrah Doğru’nun “Kur’an’a Göre Aile Reisi ve Görevleri”, Mümine Karakuşoğlu’nun “Müslüman Genç ve Sorumlulukları”, Nazife Acısu’nun “Mescid-i Aksa, Üç Mescid, Kâbe”, Rüstem Ayılmazdır’ın “Empati mi Yoksa Vicdan Aldatmacası mı?” başlıklı yazıları, Taşkın Önel’in “Şehirlerin Anası” adlı şiiri ve İsmail Ceylan’ın “ABD Dış Politikası, Bu Kez de Husilere Karşı Çuvalladı” başlıklı çevirisi dergide yer almış.

Biz de sizlere bir Genç Birikim dergisi alarak okumanızı tavsiye ediyor ve dergiye, yayın hayatında başarılar diliyoruz.

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