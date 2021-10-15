Genç Birikim dergisinin 232. sayısı çıktı

Levent Sonat

Araştırmacı-yazar Ali Kaçar “Taliban’a Değil, İslam’a Karşılar” başlıklı yazısında; Taliban hakkındaki yanlış ve haksız değerlendirmelere cevap vermiş.



Bu ay, dosya konusu, “İnternetin-Sosyal Medyanın Müslümanca Kullanımı ve Fıkhı” olarak belirlenmiş. Haydar Özalp, Gökhan Durmaz, Taşkın Önel, Furkan Keser, Harun Akça ve Fatih Pala konuyla ilgili çok yararlı değerlendirmelerde bulunmuşlar.



Dergide; ayrıca Cefai Demirel’in “İmtihan”, Yasin Tekin’in “Akla Gelen-V”, Yusuf Keleş’in “İstihbaratın Mazlum Coğrafya İçin Gerekliliği”, Nisa Rümeysa Doğru’nun “Güz: Bir Yaprak Dökümü” başlıklı yazıları ve İsmail Ceylan’ın “Uluslararası Toplum Afganistan’ı Desteklemeli” başlıklı çevirisi yer almış.



Yanı sıra, yine Ali Kaçar’ın “Bir Dava ve Fikir Adamı Olarak Mevdûdî-II” ve korona virüse yakalanıp 18 Eylül tarihinde vefat eden Fikret Öğülmüş kardeşimiz için yazdığı “Başımız Sağ Olsun!” başlıklı yazısı ve Emrah Doğru’nun yine Fikret Öğülmüş kardeşimiz için kaleme aldığı “Fikret Kardeşimin Anısına” başlıklı yazısı dergide yer bulmuş.



www.gencbirikim.net