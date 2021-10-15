  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat Genç Birikim dergisinin 232. sayısı çıktı
Kültür - Sanat

Genç Birikim dergisinin 232. sayısı çıktı

Gündemdeki konu ve olayları İslamî bakış açısıyla yorumlayan Genç Birikim dergisinin Ekim 2021 (232.) sayısı çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 10:45:00 -
Genç Birikim dergisinin 232. sayısı çıktı

Levent Sonat

Araştırmacı-yazar Ali Kaçar “Taliban’a Değil, İslam’a Karşılar” başlıklı yazısında; Taliban hakkındaki yanlış ve haksız değerlendirmelere cevap vermiş.

Bu ay, dosya konusu, “İnternetin-Sosyal Medyanın Müslümanca Kullanımı ve Fıkhı” olarak belirlenmiş. Haydar Özalp, Gökhan Durmaz, Taşkın Önel, Furkan Keser, Harun Akça ve Fatih Pala konuyla ilgili çok yararlı değerlendirmelerde bulunmuşlar.

Dergide; ayrıca Cefai Demirel’in “İmtihan”, Yasin Tekin’in “Akla Gelen-V”, Yusuf Keleş’in “İstihbaratın Mazlum Coğrafya İçin Gerekliliği”, Nisa Rümeysa Doğru’nun “Güz: Bir Yaprak Dökümü” başlıklı yazıları ve İsmail Ceylan’ın “Uluslararası Toplum Afganistan’ı Desteklemeli” başlıklı çevirisi yer almış.

Yanı sıra, yine Ali Kaçar’ın “Bir Dava ve Fikir Adamı Olarak Mevdûdî-II” ve korona virüse yakalanıp 18 Eylül tarihinde vefat eden Fikret Öğülmüş kardeşimiz için yazdığı “Başımız Sağ Olsun!” başlıklı yazısı ve Emrah Doğru’nun yine Fikret Öğülmüş kardeşimiz için kaleme aldığı “Fikret Kardeşimin Anısına” başlıklı yazısı dergide yer bulmuş.

www.gencbirikim.net

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'lilerden Yeni Akit yazarı Mustafa Armağan'a çirkin saldırı! Ortalığı birbirine kattılar
Gündem

CHP'lilerden Yeni Akit yazarı Mustafa Armağan'a çirkin saldırı! Ortalığı birbirine kattılar

Yeni Akit yazarı tarihçi Mustafa Armağan, Gaziantep'te katıldığı imza gününde CHP'lilerin saldırısına uğradı. Armağan'ı tehdit ederek taşkın..
2022 asgari ücretle ilgili flaş açıklama: 45 yıla bedel olacak
Ekonomi

2022 asgari ücretle ilgili flaş açıklama: 45 yıla bedel olacak

Asgari ücret komisyonunun toplanmasına kısa bir süre kala açıklamalarda bulunan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "45 yıldır asgari ücret belirl..
Muharrem İnce'den CHP'yi çıldırtan teklif: Size mi düştü?
Siyaset

Muharrem İnce'den CHP'yi çıldırtan teklif: Size mi düştü?

Katıldığı bir programda 2023'te yapılacak seçimler için "CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin adayı Akşener olmalı" diyen Memleket Part..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay