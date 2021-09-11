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Kültür - Sanat Genç Birikim dergisinin 231. sayısı çıktı
Kültür - Sanat

Genç Birikim dergisinin 231. sayısı çıktı

Gündemdeki konu ve olayları İslamî bakış açısıyla yorumlayan Genç Birikim dergisinin Eylül 2021 (231.) sayısı çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 12:17:00 -
Genç Birikim dergisinin 231. sayısı çıktı

 Levent Sonat 

Araştırmacı-Yazar Ali Kaçar, “ABD, Unutamayacağı Bir Hezimet Yaşamıştır” başlıklı yazısında; Taliban’ın ortaya çıkışı ve elde ettiği zaferin nedenleri üzerinde durmuş, “Bir Dava ve Fikir Adamı Olarak Mevdudi” başlıklı yazısında da; Mevdudi’nin hayatını değerlendirmiş.

Bu ayın dosya konusu, “İslam’da Eğitim Anlayışı” olarak belirlenmiş. Haydar Özalp, Gökhan Durmaz, Taşkın Önel, Hacer Görgün, Mümine Karakuşoğlu, Harun Akça ve Fatih Pala konuyu değişik açılardan ele almışlar.

Ayrıca Ali Akar’ın “Komşusu Her Anlamda Açken Tok Yaşayanlar”, Yasin Tekin’in “Akla Gelen-IV: Rabıta”, Huzeyfe Zengin’in “Neden Davet Etmiyoruz”, Yusuf Keleş’in “Mazlum Coğrafyanın Ebedi Kurtuluşu” başlıklı yazıları, Mustafa Sarıca’nın “Hesap Günü” başlıklı şiiri ve İsmail Ceylan’ın “ABD’nin Afganistan’dan Kaçışı ve NATO’nun Sonu” başlıklı çevirisi dergide yer bulmuş.

Biz de sizlere bir Genç Birikim alarak okumanızı tavsiye ediyor ve dergiye yayın hayatında başarılar diliyoruz.

www.gencbirikim.net

[email protected]

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