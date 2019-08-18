Genç Badmintonculardan 5 madalya

ANKARA (AA) - Sırbistan’ın Novi Sad kentinde gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda Türkiye, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7 ülkeden 50 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda, tek erkekler kategorisinde Orçun Öztürk ikinci olurken, tek kadınlar kategorisinde ise Bahar Sabancı üçüncülük elde etti.

Türkiye, B ve C takımı ile katıldığı takım müsabakalarını ise üçüncü olarak tamamladı.

Çift erkekler kategorisinde Kerem Özder-Furkan Saraç ikilisi ile karışık çiftler kategorisinde Sudenaz Duyar-Orçun Öztürk ikilisi üçüncü sırayı aldı.