Genç badmintonculardan 16 madalya
- Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı, Ankara'da düzenlenen uluslararası organizasyonda 5 altın, 2 gümüş ve 9 bronz madalya kazandı04 Ağustos 2019 Pazar 14:46
ANKARA (AA) - Ankara'da düzenlenen Uluslararası 17 Yaş Altı Türkiye Badminton Turnuvası'nda milli sporcular, 5 kategoride de şampiyon oldu.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda 4 ülkeden 200 sporcu mücadele etti.
Milliler, Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde 4 gün süren şampiyonada 5 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 16 madalya kazandı.
Madalya elde eden milli sporcular ve kategorileri şöyle:
Tek erkekler:
1. Nurullah Saraç, 3. Hasan Berkay Günbaz, 3. Orçun Öztürk
Tek kadınlar:
1. Ayşegül Yemişen, 3. Ayça Özgür
Karışık çiftler:
1. Taha Emirhan Budak-Yasemen Bektaş, 3. Abdulsamet Özdemir-Cansu Erçetin, 3. Orçun Öztürk-Ayça Özgür
Çift erkekler:
1. Hasan Berkay Günbaz-Nurullah Saraç, 2. Anıl Ulaç Atan-Miraç Kantar, 3. Kerem Çınar-Kerem Ahmet Özder, 3. Taha Emirhan Budak-Abdulsamet Özdemir
Çift kadınlar:
1. Yasemen Bektaş-Cansu Erçetin, 2. Raziyenur Bakir-Seydanur Biçer, 3. Behiye Bodur-Fadime Metin, 3. Zeynep Devrilmez-Ece Kocanalbant
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