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'Gen' yapımıza göre besleneceğiz

Sağlığımızda direkt olarak etkisi bulunan genetik yapımıza ilişkin test yaptırarak beslenme alışkanlığımızı ona göre belirlersek sağlığımızı çok iyi bir şekilde korumuş oluruz.

03 Ocak 2019 Perşembe 14:41
'Gen' yapımıza göre besleneceğiz

Herkes test yaptırıp geninin gerektirdiği beslenmeye yöneldiğinde, kalpten kansere birçok hastalığa karşı önlem almış olacak. Hiç de yabana atılır bir iddia değil!

Çok yakında Türkiye'de de uygulanmaya başlayacak olan bu testler sayesinde, kişiler genetik incelemelerinin sonuçlarına göre beslenirlerse hastalık riskleri azalacak.

Bir genetik özellik yanlış bir beslenme tarzı alışkanlığı ile bir araya gelince, hastalık riskini ortaya çıkıyor. İleride her kişi kendi genetik yapısına uygun olarak bir beslenme şeklini öğrenmek isteyecek.

Adı: Nutri-genetik

Basit bir test, hayatınız boyunca kalp, diyabet, kanser, kemik erimesi gibi hastalıklardan korunmak için nasıl beslenmeniz gerektiğini ortaya çıkaracak. Yaklaşık 5 yıl önce bizim üniversitelerde de ilk adımı atılan bu yöntemin adı: nutri-genetik.

İnsan geni üzerine yapılan araştırmalarda; insan DNA'sında yer alan yaklaşık 25 bin genin dizilimi ortaya bütün detaylarıyla konunca, nutri-genetik bilimi de ağırlıklı olarak son yıllarda hızla gelişti.

Hastalıkların bir kısmı doğrudan çevreden geliyor. Bulaşıcı hastalıklar gibi. Bunda genetik yapımızın rolü son derece sınırlı.

Fakat bazı hastalıklar ise, tamamen genetik yapımızdan kaynaklanıyor.

Mesela kalp sağlığımızla ilgili genler var. Eğer biz beslenmemize dikkat eder, aldığımız folik asit miktarını artırır yani yeşil yapraklı sebzelerde bulunan B grubu vitamini bol alırsak, kalp krizi riskimiz azalmış olacak.

Kalp hastalıkları, diyabet (şeker hastalığı), kanser, osteoporoz (kemik erimesi) gibi, orta yaşın üzerinde gelişme riski yüksek olan hastalıklar nutri-genetik bilimi açısından büyük önem taşıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 14:41
  1. DNA
  2. genetik özellik
  3. kanser
  4. genetik inceleme
  5. hastalık riski
  6. genetik yapı
  7. Bulaşıcı hastalıklar
  8. kalp sağlığı
  9. B grubu vitamini
  10. Kalp hastalıkları
  11. diyabet
  12. osteoporoz

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