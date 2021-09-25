“Gemide Şenlik Var” Yetim çocuklar boğazda buluştu

Türkiye genelinde ve İstanbul’da yetim buluşmaları düzenleyen Yetim Vakfı, bu kez çocukları eğlenceli bir organizasyonda bir araya getirdi. Onlarca çocuk Valide Sulta Gemisi ile İstanbul boğazının tadını çıkardı. Üsküdar sahilinde gerçekleşen programda konuşan Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, “Buradaki amacımız, yetim çocuklarımızın toplumla kaynaşması ve toplumun da onları tanıması” dedi.

“Amacımız tanımak, tanışmak”

Yılmaz, “Sokağıma Şenlik Geldi” diyerek bahar aylarında, Ramazan’da veya Dünya Çocuk Hakları Gününde gerçekleştirdikleri yetim buluşmalarını, bu kez yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte çocuklara moral olması amacıyla düzenlendiklerini söyledi. Çocuklarla gönüllülerin kaynaşmalarına vesile olmak istediklerinin altını çizdi. Başkan Yılmaz, “Çocuklarımızın toplum içinde özgüvenle hareket edebilme, bir başkasıyla iletişim kurabilme, birlikte bir grup olarak çalışma gibi yeteneklerinin de gelişmesini arzu ediyoruz” diye konuştu. Murat Yılmaz, “Yetim çocuklar için bu güzel imkanı bize sunan Üsküdar Belediyemize ve kıymetli başkanımız Hilmi Türkmen’e teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Vakıf Başkanı Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaşadığımız çağda insanlar birçok zorlukla yüzyüze geliyor. Yeri geliyor tek başımıza üstesinden gelemeyeceğimiz zorluklarla karşılaşıyoruz. Bir dost eline ihtiyaç duyuyoruz. Yalnız olmadığımızı bilmek istiyoruz. İşte o zamanlar için kendimizi hazırlamalıyız. Hem “baş başa vermeden taş yerinden kalkmazmış” derler. Çok doğrudur. İnsan, kardeşi için yaşayandır. Bizler de Vakıf olarak bu çerçevede çalışmalar yapıyor, çocuklarımızın hayatı tanıyan, sevilen, başarılı bireyler olarak yetişebilmeleri için gayret gösteriyoruz.”

Çocuklar gönüllerince eğlendi

Cumartesi günü Valide Sultan Gemisi’ndeki programa, Fatih ve Balat’ta ikamet eden ve vakfın psikososyal destek kapsamında bulunan yetimler, anneleriyle birlikte katıldı. 50 çocuğun iştirak ettiği programda, çocuklar ve gönüllülerin doyasıya eğleneceği bir organizasyon gerçekleştirildi. Gemide sanat etkinlikleri, oyunlar, palyaço ve yüz boyama etkinlikleri yer aldı. Çocuklar, çay ve simit eşliğinde boğaz turu da yaptı. Üsküdar Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilen programda, çocuklara kitap ve çeşitli hediyeler verildi. Program hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.