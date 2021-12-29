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Aktüel Gemi arıza yapmıştı! Boğaz trafiği normale döndü
Aktüel

Gemi arıza yapmıştı! Boğaz trafiği normale döndü

İstanbul Boğazı’nda Kız Kulesi açıklarında makine arızası yapan 70 metre boyundaki ‘Barlas’ isimli geminin çekilmesi ile boğaz trafiği normale döndü.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 22:32:00 - 2021-12-29 23:05:22

Üsküdar Kız Kulesi açıklarında makine arızası yapan gemi nedeniyle İstanbul Boğazı'nın trafiği askıya alındı. Bölgeye sevk edilen kurtarma römorkörü ve tahlisiye botu yardımıyla geminin çekilmesiyle trafik normale döndü.

Bölgeye Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda KURTARMA-5 römorkörü ile KEGM-4 hızlı tahlisiye botu sevk edildi ve boğaz trafiği askıya alındı. Arıza yapan gemi römorkörler tarafından çekilerek Ahırkapı açıklarına demirletildi.

Boğaz trafiği normale döndü

 

Çalışmaların ardından Boğaz trafiği normale döndü.

 

 

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