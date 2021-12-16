  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Gelir vergisi kalktı mı? Damga vergisi ödenmeyecek mi?
Ekonomi

Gelir vergisi kalktı mı? Damga vergisi ödenmeyecek mi?

Asgari ücretten hangi vergiler kaldırıldı? 2022 yılı asgari ücret zam oranı açıklandı. Asgari ücrete yüzde 50 oranında artış yapıldı ve maaşlara 1425 lira zam yapıldı. İşverenler ise gelir ve damga vergilerinde son durumun ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki, işverenlere asgari ücret konusunda ne kadar destek verildi?

Yeniakit Publisher
2021-12-16 15:49:00 -
Gelir vergisi kalktı mı? Damga vergisi ödenmeyecek mi?

Milyonların nefeslerini tutup beklediği asgari ücret zam oranıyla ilgili merakla beklenene açıklama geldi. Asgari ücrete 1425 lira zam yapıldı ve en düşük asgari ücret AGİ olmadan 4250 liraya çıkartıldı.

Gelir vergisi kalktı mı? Damga vergisi ödenmeyecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken, bunun işveren üzerindeki ilave maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz” dedi.

AGİ 2022 ne kadar son durum | Evli çocuklu AGİ ne kadar 2022
AGİ 2022 ne kadar son durum | Evli çocuklu AGİ ne kadar 2022

Ekonomi

AGİ 2022 ne kadar son durum | Evli çocuklu AGİ ne kadar 2022

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay