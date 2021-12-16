Gelir vergisi kalktı mı? Damga vergisi ödenmeyecek mi?
Asgari ücretten hangi vergiler kaldırıldı? 2022 yılı asgari ücret zam oranı açıklandı. Asgari ücrete yüzde 50 oranında artış yapıldı ve maaşlara 1425 lira zam yapıldı. İşverenler ise gelir ve damga vergilerinde son durumun ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki, işverenlere asgari ücret konusunda ne kadar destek verildi?
Milyonların nefeslerini tutup beklediği asgari ücret zam oranıyla ilgili merakla beklenene açıklama geldi. Asgari ücrete 1425 lira zam yapıldı ve en düşük asgari ücret AGİ olmadan 4250 liraya çıkartıldı.
Gelir vergisi kalktı mı? Damga vergisi ödenmeyecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken, bunun işveren üzerindeki ilave maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz” dedi.