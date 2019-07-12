Gelinlik fiyatları dudak uçuklattı

Kahramanmaraş’ta özel üretim ve ithal ürün olan gelinliklerin fiyatları dudak uçuklattı.

Yaz ayının gelmesiyle birlikte, evlenecek olan çiftleri de bir yandan gelinlik telaşı sardı. Gelinlikçilerde yerli üretim gelinliklerin fiyatları uygun olurken, ithal ve özel üretim gelinliklerin 35 bin ile 50 bin lira arasında olan fiyatları görenleri hayrete düşürdü. Tasarımıyla ve gösterişiyle herkesi kendine hayran bırakan gelinliklerin fiyatlarıysa cep yaktı.

’’Bu yıl sadelik ön planda’’

Gelinlik fiyatlarının gelinliğin markasına,özelliklerine göre değiştiğini belirten mağaza sorumlusu Memduha Coşkun, ’’Tüllerin, işlemelerin, güpürlerin yapısına ve ithal olup olmamasına göre değişiyor. Yerli, ithal, tasarım ürünler oluyor. Buna bağlı olarak fiyatlar değişiyor. Genellikle 3 bin 500, 7 bin 500, 9 bin 500 ortalamasında. Bu yıl biraz daha Helen modelli gelinlikler ön planda. Genç kızlarımız biraz daha sade, ve farklı modellere rağbet gösteriyorlar. Naif görünmekte istiyorlar’’ dedi.

Gelinlerin başkalarıyla aynı model gelinlik giymek istemediğini belirten Coşkun, ’’Bende olan başkasında olmasın, sadece ben giyeyim diyorlar. Tasarım ürünler daha ön planda. Özellikle ithal ürünler çok rağbet görüyor. Fiyatları da elbette bu rağbetle paralel olarak artıyor, örneğin 10 bin 50 bin liraya kadar gelinlikler var. Ama gelinlerimizin üzerinde durduğu esas konu ücreti değil, beğenmeleri oluyor. Gelinlerimiz beğenince geriye pekte yapılacak bir şey kalmıyor’’ ifadelerini kullandı.

’’İthal ürünlerin fiyatı pahalı’’

Fiyatı dudak uçuklatan gelinliklerin pahalı olma nedeniyle ilgili olarak konuşan Memduha Coşkun, ’’Bunların tülünden, taşından tutun hepsi ithal. Kesinlikle yerli değil. Yerli ürünlerde hayal tül kullanılır, fiyatları bütçelere daha uygundur. İthal ürünlerin tülleri ise ipek hayal tüldür. Gelinlerimizin bu yıl daha çok rağbet gösterdiği özel tasarımlar oluyor. Kendilerini o gelinliklerle daha mutlu ve özel hissediyorlar.Üzerinde kullanılan güpürü, taşı,altındaki tarlatanı, kısacası A’dan Z’ye her bölümü maddi değerini arttırıyor’’ dedi.

Gelinlikçilerde her bütçeye uygun gelinliklerin bulunduğunu söyleyen Coşkun, ’’Bütçesi düşük olanların tercih ettiği modellerde yine benzer gösterişe sahip ancak kullanılan malzemelerinde farklılıklar bulunuyor. Bu modeller içerisinden seçim yapmak isteyen kararsız gelinler ise oldukça vakit harcıyor. Bir gelinlik için kararsız gelinlerin ortalama 3-4 saat harcıyorlar. Aslında bazı gelinlerimiz kararlı oluyorlar. Maksimum 2 modeli deneyip ikisi arasında tercih yapıp karar veriyorlar. Fakat bazı gelin adaylarımız da var ki, inanılmaz zor karar veriyorlar. Mesela bugün bir gelin adayımız vardı, sabah 9’da geldi ve akşam üzeri zor çıkardık. Mağazamızda ne kadar gelinlik varsa hepsini denettik ama sonunda güzel sonuca ulaştık.Kısacası zor karar veren de oluyor, kolay da’’ diye konuştu.