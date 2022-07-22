Gelin bugün motorları yakalım… Muhalefetin beyin yakan söylemleri

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, muhalefetin tepki çeken söylemlerini masaya yatırdı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı:

Gelin bugün motorları yakalım..

Beyin yakan aktüel söylemlerden bahsedelim..

Türkiye gündemini meşgul eden, akıl-mantık fukarası söylemlerden örnekler sunalım..

İstanbul Sözleşmesi ile başlayalım..

“Saadet Partisi ve genel başkanı Temel Karamollaoğlu kefilimizdir” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde bir hafta içinde döneceklerini vaad ettikleri İstanbul Sözleşmesi için, artık, “24 saat içinde döneceğiz” diyor..

Saadet Partisi’nde, “Biz buna kefil değiliz” açıklaması yok..

Tam aksine, Milli Gazete başlık atıyor:

“Milli Görüş’ün zaferi” diyor.

Ne için diyor bunu?

“Kod adı İstanbul Sözleşmesi” baş yazıları eşliğinde, CHP’nin 24 saatte geri dönüleceğini vaad ettiği anlaşmanın iptal edilmesi ve açılan davanın reddedilmesi için diyor..

Şimdi gelin de söyleyin, motor yandı mı, yanmadı mı?

Ama ülkede öyle olaylar yaşanıyor ki..

Motor her daim su kaynatıyor.

Onunla kalmıyor..

Resmen yanıyor..

Ali Babacan konuşuyor:

“Diyalog kuruyoruz. İşbirliği yapmıyoruz”

Ne için söylüyor, bunu?

HDP ile ilişkileri için..

Diyalog ne? İşbirliği ne?

Veya..

Diyalog, sadece konuşmak ise..

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