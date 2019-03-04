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Geleneksel keşkek hayrında şehitler için dua edildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, geleneksel keşkek hayrında buluşan binlerce vatandaş terörle mücadelede şehit düşen güvenlik görevlileri için el açıp dua etti.

04 Mart 2019 Pazartesi 10:32
Geleneksel keşkek hayrında şehitler için dua edildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, geleneksel keşkek hayrında buluşan binlerce vatandaş terörle mücadelede şehit düşen güvenlik görevlileri için el açıp dua etti.


Aydın’ın Nazilli İlçesine Bağlı kırsal Mescitli Mahallesi’nde bu yıl 6.’sı düzenlenen geleneksel Keşkek Hayrının duası terörle mücadelede şehit düşen Mehmetçikler için okundu. Mahalle halkı ve bağışçıların desteğiyle bir ton 100 kilo buğday ve koyun etinden hazırlanan keşkek ile keşkeğin yanında verilen Turşuyu 10 binden fazla vatandaş hep birlikte tattı. Yediden yetmişe yoğun katılımla gerçekleşen hayırda hazırlanan 20 kazan keşkek bir saatte tükendi. Bir gün önceden başlatılan ve imece usulü yapılan hayıra ilçe dışından da büyük katılım oldu. Yörenin en iyi keşkeğinin yapımını ise yine ünlü keşkek ustası 20 yıllık Aşçı Mahmut Sarı üstlendi.


Lezzetli keşkek yapmanın da sırlarını veren Mahmut Usta, keşkekte kullanılan etin kimi yöreye göre koyun, kimi yöreye göre de oğlak etinden olması gerektiğini, en önemli noktanın ise keşkeğin pişerken çok iyi dövülmesi olduğunu söyledi. Geceden başlayan hazırlıklarda tek tek yıkanan buğdaylar sabaha kadar kaynatıldıktan sonra aynı şekilde pişirilmiş olan koyun etlerinin kemiklerinden ayrılmasının ardından buğdayla birleştirilerek dövülmesinden elde edilen keşkekler ertesi günü konuklara ikram edildi. Gönüllü şekilde çalışan yediden yetmişe herkes Mescitli Mahallesi olarak 6 yıl önce başlatılan hayıra maddi ve manevi katkıda bulundu. Öğleye doğru mahallenin yolunu tutan vatandaşlara özel olarak hazırlanmış olan alanda keşkek ve turşu ikram edildi. 10 binden fazla vatandaşın katıldığı hayırda şehitler için de dua edilerek mevlit okundu. Nazilli dışından da binlerce vatandaşın katıldığı hayırda geleneksel lezzetlerin en başında gelen 20 kazan keşkek kısa sürede tüketildi.


Mescitli Mahalle Muhtarı Nazmi Öztürk, keşkek hayrının geleneksel olarak altıncısını düzenlediklerini ifade ederek, “6 yıl önce 150 kilo civarında et, 150 kilo civarında buğdayla başladığımız keşkek hayrımızı bu sene 550’şer kiloya çıkarmış durumdayız. Ve beş yıl- altı yıl zarfında hiç zayi olmadı. Hayrımıza gelenden gidenden herkesten Allah razı olsun. Keşkek hayrımıza maddi ve manevi her türlü katkıda bulunanlara Allah razı olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 10:32
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