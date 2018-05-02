Gelecekteki tüm DS modelleri sadece elektrikli olacak

Paris'te kurulan bir Fransız markası olan ve Formula E Şampiyonası'nın bir parçası olan öncü DS için, geçtiğimiz hafta sonu Hôtel des Invalides'in ev sahipliği yaptığı ePrixaraçların elektrikle geleceğe hazırlanması stratejisini anlatmak için bir fırsattı.

DS Automobiles ikinci nesil yeni modellerin hibrit veya elektrikli olmak üzere elektrikli bir versiyona sahip olacağını daha önce açıklamıştı.Markanın CEO'su Yves Bonnefont yapmış olduğu değerlendirmede: “2025 yılı itibariyle her yeni DS modeli sadece elektrikli motorlarla yollara çıkacak. Hedefimiz son derece net. DS elektrikli otomobiller konusunda pazarın lider üreticilerinden biri olacak. Benzinlihibrit aktarma organları ile donatılmış olan ve 300 HP güce sahip olan DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 modelimizle ilk adımını attığımız stratejimiz, yakında tanıtımını yapacağımız ilk yüzde 100 elektrikli DS modeli ile devam edecek. Paris Otomobil Fuarı'nda görüşürüz!" dedi.

pistten yola: DS stratejisinin yola çıkIŞI

Öncü DS Automobilesen başından itibaren Formula E içerisinde yer alıyor. Motorsporlarının şık ve asil markası önümüzdeki sezonlarda organizasyona dahil olacak olan yeni markaları büyük bir memnuniyetle karşılıyor. Motorsporları departmanı DS PERFORMANCE ekipleri tarafından geliştirilen yeni nesil tek koltuklu DS E-TENSE FE 19, 2018/2019 sezonunda yarışacak FIA onaylı tek Fransız aracı.

DS Automobiles için gerçek bir test alanı olan Formula E, modellerinin elektrikle geleceğe hazırlanması stratejisinde önemli bir rol oynuyor.Marka pistlerde edindiği tüm elektrik araç bilgi birikimi ve deneyimi günümüzde ve önümüzdeki yıllarda da seri otomobillerinde kullanılacak.

DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 modelinin ilk resmi tanıtımı 2019 sonbaharında yapılacak.Dört tekerlekten çekişli 300 HP gücündeki araç WLTP normuna uygun olarak 50 km elektrikli menzile sahip. Bekleyemeyen ve DS 7 CROSSBACKsipariş eden müşteriler; DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4'ler 2019 yılının sonunda teslim edilmeden önce DS 7 CROSSBACK PureTech 225, Grand Chic modeli ile sürüş yapabilecek.

DS 7 CROSSBACK ile başlayarak, DS modellerinin tamamı elektrikli olacak.Bu nedenle DS Automobiles, ilk yüzde 100 elektrikli DS modelini 2018 Paris Otomobil Fuarı'nda sunacak olmanın gururunu yaşıyor. Takip eden süreçte 2025 yılından başlayarakher yeni DS modeli hibrit veya yüzde 100 elektrikli olmak üzere sadece elektrikli versiyonlarla yollara çıkacak.