  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Soylu'nun darbeciler için söylediği o sözler gündem oldu: Yeniden fırsat verirlerse...

Türker Ertürk, haddini aşmaya devam etti: Türkiye yeni 15 Temmuzlar yaşamasın

Çocukları için bu işe başladı... Şimdi talebe yetişemiyor

'Planı başarısızlığa uğratıldı' diyerek açıkladı: Dış güçlerle komplo kuruyordu

Metin Külünk'ten vesayetçi amirallere sert tepki: Bu millete kabadayılık yapamazsınız

İşte Meral Akşener'e göre İP'in zevzekleri

104 amiral eskisinin darbe bildirisinin ardından AK Parti'den flaş adım!

İdlib'de Türk zırhlılarından ezan sesleri yükseliyor

Vatandaşlardan darbe bildirisine sert tepki: #103Dangalak #HaddiniziBilin #HodriMeydan

O askerler 104 amiralin bildirisine sert tepki gösterdi: Rütbeleri sökülerek derhal hesap sorulsun
Gündem Gelecek Partili isim kumar masasında yakalandı
Gündem

Gelecek Partili isim kumar masasında yakalandı

Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu eski İl Başkanı Hüseyin Yıldırım, bir eve polis tarafından düzenlenen baskında kumar masasında yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 01:47:00 -
Gelecek Partili isim kumar masasında yakalandı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi İbrahim Bodur Caddesi üzerindeki bir apartman dairesine baskın düzenledi. Evde kurulan masalarda içerisinde Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu eski İl Başkanı Hüseyin Yıldırım’ın da bulunduğu toplam 12 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

11 ay önce yakalanmıştı

Çan’da 11 ay önce kiraladıkları apartman dairesini kumarhaneye çevirmek suretiyle korona virüs tedbirlerini de hiçe sayan 9 kişi arasında Hüseyin Yıldırım da vardı. O zaman da camdan kaçmaya çalışan Yıldırım, bu kez ayağını kırdı. Polis ekipleri, yerde yatan şahsın Gelecek Partisi eski İl Başkanı Hüseyin Yıldırım’ı acı içerisinde yatarken gördüğünde şaşkınlığı gizleyemedi.

Kumara yer ve imkan sağlayan M.A., aralarında Hüseyin Yıldırım'ın da bulunduğu S.G., Ş.Ç., A.B., H.K., M.T., M.P., A.O.I., H.Y., Z.G., H.G. isimli toplam 12 kişiye; ‘Kumar Oynamak ve Yer Temin Etmek’ ve ‘Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma’ suçları işlediği gerekçesiyle haklarında adli işlem başlatıldı. Öte yandan, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet etmekten 3 bin 150 TL, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Kumar Oynamak ve Oynatmaktan bin 225 olmak üzere 4 bin 375 TL, toplamda ise 12 kişiye 52 bin 500 TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Hastanede tedavi altında

Gelecek Partisi eski İl Başkanı Hüseyin Yıldırım’a ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Çan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğu, ayağının farklı yerlerinde kırıklar olduğu bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türker Ertürk kimdir? 103 emekli amiral bildiri yayınlayan isimler
Biyografi

Türker Ertürk kimdir? 103 emekli amiral bildiri yayınlayan isimler

28 Şubat karanlık zihniyetinin kalıntıları arasında yer alan, darbe yanlısı 103 emekli sözde amiral, Montrö Sözleşmesi’ni bahane ederek, meş..
Dolar alacaklar dikkat! Bomba tahmin geldi
Ekonomi

Dolar alacaklar dikkat! Bomba tahmin geldi

Dolar kurundaki dalgalanma sürerken ekonomi yazarı Zeynep Aktaş'tan kritik bir tahminde bulundu.
Canlı yayında 104 amiral tartışması! Bayrakçı ve Birinci masaları yumrukladı
Gündem

Canlı yayında 104 amiral tartışması! Bayrakçı ve Birinci masaları yumrukladı

SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı ve AK Parti MKYK üyesi Hukukçu Mücahit Birinci arasında 104 eski amiralin yayınladığı sözde bildiri tartışılı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay