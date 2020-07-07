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Otomotiv

Gelecek nesillere aktarılacak! TOFAŞ için harekete geçildi

Geçmişten günümüze binlerce insanın ilk günkü heyecanla kullandığı TOFAŞ otomobilleri belgesel ile gelecek nesillere aktarılacak.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 08:35:00 - 2020-07-07 08:46:50
Gelecek nesillere aktarılacak! TOFAŞ için harekete geçildi

Ana temasını Tofaş tutkusunun oluşturduğu proje, “Efsane T” belgesel filmiyle geçmişten bugüne Tofaş’ın kuşlarını gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Belgesel filmin çekimleri, Türkiye’nin 7 bölgesinde 30 ilde gerçekleştirildi. 5 bölüm halinde yayınlanması planlanan belgesel “Tutku”, “Müzik”, “Modifiye”, “Yarış ve Drift”, “Sosyal Yaşam ve Grup İçi İlişkiler” başlıkları ile kurgulandı.

Yapımcılığını Halis Kıral’ın üstlendiği belgeselin yönetmen koltuğunda Sinan Çevik ve Nazım Doğan yer alıyor.

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Yorumlar

kayı boyu

Aslında komple trafikten toplayıp imha etmeleri lazım hepsini.
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Rasim DUMAN

Tofas "tutkunlarinin" aklina sasarim. KOC'lar onlarca sene "tenekeleri" Mercedes fiyatina sattilar, milleti soyup sogana cevirdiler...! Simdi bir de "ayiplarinin" ve "gunahlarinin" belgeselini mi yapiyorlar..?! Nasil bir arsizlik, yuzsuzluk, utanmazliktir yahu !!! Bu curuk tenekeler yuzunden kac bin insanimizin olmesine ve yaralanip sakat kalmasina nasil sebep olduklarinin belgeselini yapsinlar da, milletten ozur dilesinler bari ! Simdi yaptiklari araclar da oncekilerden hic farkli degil ! Dis gorunusleri cok modern, amma ic mekaniginde ve kaput altinda, en kalitesiz malzemeyi kullaniyorlar. Bunu yapan sadece TOFAS degil, KOC'larin diger otomotiv firmalari da ayni zihniyetteler : OTOKAR, OTOYOL, OTOSAN.
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