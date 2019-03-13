0553 313 94 23

Geleceğin mühendislerine girişimcilik ve inovasyon anlatıldı

Düzce Üniversitesi Uluslararası Elektrik Elektronik Mühendisleri Topluluğu’nun (IEEE Öğrenci Kolu) düzenlediği “Girişimcilik ve İnovasyon Günü” etkinliğinde alanında uzman konuklar öğrencilerimizle bir araya geldi.

13 Mart 2019 Çarşamba 21:45
Geleceğin mühendislerine girişimcilik ve inovasyon anlatıldı

Düzce Üniversitesi Uluslararası Elektrik Elektronik Mühendisleri Topluluğu’nun (IEEE Öğrenci Kolu) düzenlediği “Girişimcilik ve İnovasyon Günü” etkinliğinde alanında uzman konuklar öğrencilerimizle bir araya geldi.


Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte Teknoloji Transfer Ofisi Uzmanı Hande Özer Özarkun ve RoyalCert Operasyon Müdürü Muzaffer Yaşar öğrencilerimizle buluşarak, mühendislik öğrencilerine sektördeki süreç ve ilerleyişi hakkında bilgi ve birikimlerini aktardı.


Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Topluluk Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Yılmaz, yeni fikirlerin teknolojinin gelişmesinde önemli katkılarının olduğunu belirterek, etkinlikte emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.


Konuşmasını yapmak için kürsüye davet edilen IEEE Öğrenci Kolu Yönetim Kurulu Başkanı Tülin Kaynak, düzenledikleri bu tür etkinliklerle, sektördeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağladıklarını ifade etti.


Gerçekleştirilen açılış konuşmalarından sonra sunumunu yapmak için kürsüye davet edilen Teknoloji Transfer Ofisi Uzmanı Hande Özer Özarkun; mühendislerin olmazsa olmazlarından birisi olan İnovasyonun, şirketlere; yeni iş fırsatları, yeni ürünler ve yeni pazarlar oluşturmalarına imkan sağladığını vurguladı.


Girişimci bireyler için; ekonomik koşullar, sosyal çevre ve aile faktörlerinin yıldırıcı etkileri olduğunu söyleyen misafir konuşmacı, ülkemizde girişimcilere olan desteklerin son yıllarda artış gösterdiğini ve bunun da olumlu sonuçlar getirdiğini ifade etti. Teknoloji transfer ofislerinin yaptığı çalışmaları da anlatan Hande Özer Özarkun; girişimci fikri olan herkesin transfer ofisleri ile çalışması tavsiyesinde bulundu.


Programın son sunumunu gerçekleştiren RoyalCert Operasyon Müdürü Muzaffer Yaşar, asansörler ve yürüyen merdivenlerin denetimi ve endüstri 4.0’da, asansör sistemlerinin gelişimi hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Asansör sistemleri sektöründe çalışma yapan firmaların, bakanlığın yaptığı çalışmayla, mühendis çalıştırma zorunluluğunun getirildiğini söyleyen Muzaffer Yaşar, Endüstri 4.0’ı nesnelere internet erişiminin sağlanması olarak tanımladı.


Yeni dünyada, daha zeki, ya da daha güçlü olanlar değil, değişime en fazla ayak uyduranların kalıcılığı yakalayacağını vurgulayan misafir konuşmacı, sektöre yeni girecek olanlarında bu değişimi iyi takip etmesi gerektiğinin altını çizdi.


Program sonunda katılımcı öğrencilerimiz arasından 20 kişiye ASELSAN gezisi için kura çekimi yapıldı. Kurada adı çıkan öğrencilerimiz ASELSAN’a ziyaret gerçekleştirecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 21:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bernardo Silva, 2025'e kadar Manchester City'de
    1. Bernardo Silva, 2025'e kadar..
    2. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    3. Facebook ve Instagram çöktü! Anında..
    4. Erdoğan: "Terör gibi bir meselede dahi..
    5. "İdlib'te insani felaket önlenmeli"
    6. Erdoğan: "Binlerce tır silah verilen..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kaşıkçı..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'de idam..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Netanyahu)..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Netanyahu)..
    11. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış..
    12. Geleceğin mühendislerine girişimcilik..
    13. Tıp Bayramı’nda doktora darp
    14. Bakan Varank ve Fatih Başkan Adayı..
    15. Son 5 ayda 2 uçağı düşen Boeing’ten..
    16. Türkiye'den AP açıklaması: Hiçbir..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye, Irak,..
    18. ABD Başkanı Trump'tan flaş Boeing..
    19. Erdoğan: "Üzülerek söylüyorum bu..
    20. Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun vefatı
    21. Trump'ın eski menajerine şok! 43 ay..
    22. İran Uzmanlar Meclisi'nden CFT ve..
    23. Soylu'dan flaş açıklama: Bugün iki..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyayı hırs,..
    25. "Keşmir sorunu çözülmeden Güney..
    26. Dışişleri Bakanlığı: "AP'nin..
    27. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar..
    28. ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki tüm..
    29. New York Başkonsolosluğu'nda..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünün..
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Asgari ücretliden bile az vergi ödüyor! Yavaş’tan bir skandal daha
    Asgari ücretliden bile az vergi ödüyor! Yavaş’tan bir skandal daha
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir