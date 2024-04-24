Gel bakalım Steinmeier! Masada konuşulacak çok konu var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. İkili ilişkilerin tüm boyutlarıyla masaya yatırılacağı görüşmede Eurofighter Typhoon savaş uçağı konusunun da konuşulması bekleniyor. Terör devleti İsrail'in Gazze'de işlediği sistematik soykırım da iki liderin masasında olacak. Öte yandan 10 yılın ardından bir Alman Cumhurbaşkanının Türkiye'yi ziyaret etmesi "İlişkilerde muhasebe vakti" yorumlarını da beraberinde getirdi.