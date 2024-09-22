Öksürük, burun akıntısı, yorgunluk... "Meğer beyni burnundan yavaş yavaş... Büyük zarar verdi

Suriye'de yaşayan ve kimliği açıklanmayan 20'li yaşlarındaki bir genç sürekli yaşadığı burun akıntısı ve baş ağrıları nedeniyle doktora gitti. Bu belirtiler baş yaralanmasından sonra başlamıştı.

Her sene yaşadığı gibi basit bir soğuk algınlığı belirtisi olduğunu düşünen genç adam aslında bu akıntının beyni ve omuriliği koruyan beyin-omurilik sıvısı (BOS) olduğunu bilmiyordu.

Zamanla beyninin bir kısmı burnunun tepesinden dışarı doğru sarkan genç adam, yaşadığı süreci hesaba katmadan baş ağrılarıyla gittiği hastanede gerçeği öğrendi.

Doktorlar, burnundan gelen akıntının aslında mukus olmadığını ve beyin sıvısının kafatasından sızdığını keşfettiklerinde acil müdahaleye alındı.

Altı yıl önce geçirdiği bir trafik kazası sırasında başından yaralanan genç adam, bu sebeple baş ağrıları, nöbetler ve burnundan sürekli berrak bir sıvının gelmesi belirtilerini gösteriyordu ve bu ciddi belirtilere rağmen tıbbi yardım almayı reddetmişti.

Yapılan beyin taramaları sonucunda travmatik ensefalosel teşhisi konulan genç adam, meningoensefalit yani hayatı tehdit eden bir beyin enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırıldı.

Bu ziyaret sırasında yapılan MRI sonucunda burun boşluğuna doğru sızan bir beyin dokusu olduğu ve kafatası tabanında bir kırık olduğu ortaya çıktı. Tedaviyi reddeden adam iki ay sonra tekrar kontrole geldiğinde MRI hala aynı sorunu gösteriyordu. Genç adam bu kez tedaviyi kabul etti.

Yapılan ameliyat ile hasarlı beyin dokusu onarılan ve kırılan kafatası tabanı tıbbi çimento ve yapıştırıcı ile yeniden yapılandırılan genç adam iki gün sonra taburcu edildi ve sonraki iki ay içinde yapılan kontrollerde ensefaloselin tamamen kapandığı ve beyindeki hasarın düzeldiği görüldü.

Bu sayede adamın baş ağrıları, burun akıntısı ve nöbetleri de tamamen sona erdi.(yasemincom)

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