Geceye damga vurdu! Akıncı, Fatih Sultan Mehmet gerçeğini böyle öğrendi
3’üncü bölümünde yüz binleri ekranla kilitleyen Akıncı’da, Fatih’in kendisine kalan mirası keşfettiği ve Fatih Sultan Mehmet’ten bu yana devam eden silsileyi öğrendiği sahne geceye damga vurdu.
Her hafta cuma günü ekranlara gelen Akıncı, yine güzel bir bölümle izleyicilerin karşısına çıktı.
Dizi, bu hafta 3. bölümü ile yine izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.
3. bölüm Akıncı'nın devraldığı mirası ile başladı. Akıncı 7 yıl önce kendisine emanet edilen bayrağı öğrendi. Başta gerçeği kabul etmek istemeyen Akıncı, gerçeği öğrenince mirasına sahip çıktı.