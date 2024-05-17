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Senelerdir Kahramanmaraş’ta yerel basında ve internet sitelerinde yazdığı yazılarını bir kitapta toplayan ve toplumun kanayan yaralarına merhem olmak için yazılar kaleme alan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’ın ilk eseri ‘gecenin kalbi’ raflardaki yerini aldı.

32 yıllık tarihe ışık tutarak, şahit olduğu yazılarını ve anılarını okurları ile paylaşan yazar Mehmet Akpınar, uzun yıllardır yayınladığı sosyolojik konulu makalelerle sevenlerini bir yolculuğa çıkarıyor. Yıllardır devam eden hayat hengamesinin konu alan eser, süreç, şuur ve toplum paydasında yorumlanırken hepimizin özlem duyduğu kutlu olayları, yazarın gözünden okuyucuya aksediyor.

İmam hatipli olan ve ülkemizin geçtiği karanlık yıllarda Medrese-i Yusufiye de çileli bir hayat geçiren yazar Mehmet Akpınar, ‘gecenin kalbi’ni yayınlamanın üzerine düşen bir sorumluluk olduğunu belirtirken “Necip Fazıl Kısakürek üstadın buyurduğu gibi; ‘Kim var?’ diye seslenilince, sağına ve soluna bakmadan fert fert ‘ben varım!’ cevabını verici, her ferdi ‘benim olmadığım yerde kimse yoktur!’ fikrini besleyici bir dâva ahlâkına kaynak bir gençlik... Bu anlayış ve sorumlulukta olan bir insan olarak, kaleme aldığım bu kitabı yayınladım” yorumunda bulundu.



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