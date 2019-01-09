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Geçen hafta arabanın çarptığı köpekten acı haber!

Geçen hafta Bursa'da, bir sürücünün otomobiliyle çarpıp kaçtığı köpek, bugün öldü.

09 Ocak 2019 Çarşamba 14:28
Geçen hafta arabanın çarptığı köpekten acı haber!

Olay, 3 Ocak akşam merkez Osmangazi ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, sokak köpeğine çarptı.

Yardımına mahalleli koştu

Ağır yaralanan köpeğin yardımına, mahalle sakinleri koştu. Mahalleli tarafından battaniye yardımıyla yerden kaldırılan köpek, nöbetçi veterinere götürüldü. Buradaki müdahalenin ardından da durumu Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne sevk edildi.

"İçinde bulunduğu durumu atlatamadı"

Hayvan Hastanesi’nde tedavisine devam edilen köpek, telef oldu. Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Cihan, "Hasta ilk getirildiğinde nöbetçi hekimler tarafından ilk müdahalesi yapıldı. İç kanama riskine karşı müşahede altında tutuldu, fakat hastanın daha önceden kalbinde ve böbreklerinde problem olduğunu tespit ettik. Çarpmanın etkisiyle ezilmeler ve yaralanmalar da olunca hasta, içinde bulunduğu durumu atlatamadı" dedi.

Kaynak: DHA

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 14:28
  1. Bursa
  2. telef
  3. Köpek

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