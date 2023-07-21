Gece yiyin, sabaha kadar yarım kilonuz erisin gitsin! İşte duyurduk: Metabolizmanın en güçlü dev benzini

Kadınlar, hayalini kurdukları o incecik bedenlere inebilmek için her zaman çaba sarf ederler. Bitmek bilmeyen diyet listeleri, uzun tempolu yürüyüşler, saatlerce süren spor salonu aktiviteleri… Kilo verme hikayesi, bitmeyen bir kabus olarak kadınların üzerine çökmüş durumdadır. Sağlıklı olmak için kilo vermenin önemi büyük.

Uyurken bile yağ yakımını devam ettirdiği iddia edilen dev bir kür. Üstelik öyle de basit malzemelerle hazırlanıyor ki...

Gecede 500 gr Zayıflatan Tarif

Zayıflamak isteyenler için hazırladığımız bu tür sayesinde artık hayalleriniz gerçek olacak. Sadece birkaç malzeme ile kolayca hazırlayacağınız bu kilo verdiren kür gece yatmadan 2 veya 3 saat önce tüketmeniz yeterli olacaktır.

Kür için gerekli malzemeler;

4 yemek kaşığı ev yapımı yoğurt

1 çay kaşığı zencefil

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı zerdeçal

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Kürün hazırlanışı

Zayıflama kürünün yapılışı son derece basittir. Yapmanız gereken 4 yemek kaşığı yoğurt içerisine 1 çay kaşığı olacak şekilde zencefil, tarçın ve zerdeçalı karıştırmak. Eğer ev yapımı yoğurtla uğraşmak istemezseniz yerine yağsız bir yoğurt kullanabilirsiniz.

Kolaylık olması açısından zencefil, tarçın ve zerdeçalı aldıktan sonra bir kavanoz içerisine eşit miktarda karıştırabilirsiniz. Hazırladığınız bu karışımı sadece geceleri kullanmanız gerekir. Gece siz uyurken metabolizmanızın hızlanarak yağ yakımı artıracak bu kür sayesinde 1 gecede yarım kilo verebileceksiniz.

Göreceksiniz ki; metabolizmanız hızlanmaya başlayacak ve artık kilo vermeniz daha kolay gelecek. Şimdi bu bilgilerin dışında, size öyle bir tarif vereceğiz ki; bu kilo verdiren kür sayesinde sadece 1 gecede yarım kilo verebileceksiniz. Üstelik bu kür içerisinde bulunanlar, tamamen doğal olan yiyeceklerdir.

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Günde 1 kilo vermek

Tüm bu maddeler doğru bir şekilde bir araya getirildiğinde de güç birliği oluşturup vücuttaki yağları hızla yakıyorlar. Üstelik iddiaya göre bunu biz uykudayken bile yapabiliyorlar. Bu tarifle günde 1 kilo verebilrsiniz.

Uykuda yağ nasıl yakılır? Uykuda yağ yakmak için öneriler

-Erken saatte yatıp erken saatte uyanmaya çalışılmalıdır.

-Lavanta, nane ya da roobis çayını gece uyumadan 5-10 dakika önce tüketin.

- Günlük öğünlerde kırmızı et yerine balık ya da tavuk eti tüketin.

- Gece vakti yemek yemeyin.

- Bol miktarda su içmeye çalışın.

Gece kilo verilir mi?

İyi bir uyku kilo vermenize, toksinleri atmanıza neden olacaktır. Metabolizmayı günün her saatinde aktif tutmak, gece saatlerinde de çalışmasını sağlamak uykuda kalori yakmanızı kolaylaştıracaktır. İyi bir uyku kilo vermenize, toksinleri atmanıza neden olacaktır.

Uykuda metabolizma nasıl çalışır?

Uyku, metabolizma hızını azaltır. Uykuda metabolizma hızı, normalin %10-15 altına iner. Çünkü, uykuda iskelet kasının tonusu azalır ve santral sinir sisteminin aktivitesi azalır. Malnutrisyon, metabolizma hızını azaltır.

Uyumadan önce içtiğinizde karındaki yağları yakmaya yardımcı olacak içecekler

Yağ yakan salatalık suyu.

Taze salatalık ve misket limonu suyu.

Armut ve adaçayı.

Anason ve tarçınlı taze greyfurt suyu.

Basit ama etkili limonata.

Zencefil ve nane şuruplu misket limonu suyu.

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